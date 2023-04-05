Для выздоровления и восстановления

Фото: администрация Смоленской области.

Врио губернатора Василий Анохин посетил ряд медучреждений региона. Он поделился со смолянами сделанными выводами и принятыми по итогам визитов решениями.

«В мой адрес поступает много обращений по поводу улучшения качества здравоохранения. Решил совместно с руководителем департамента Ольгой Стунжас посмотреть в первую очередь наше флагманское медучреждение — областную клиническую больницу», — рассказал о целях посещения объекта Василий Анохин.

Помощь с ремонтом

Напомним, что Смоленская областная клиническая больница в настоящее время оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях взрослым и детям, а также взрослому населению амбулаторно, в консультативной поликлинике. Больница имеет 9 лечебных и 8 вспомогательных корпусов.

Василий Анохин побывал в отделении детской хирургии, взрослом и детском ЛОР-отделениях, а также в реанимации и административном блоке лечебного корпуса №1.

«Обязательно выделим средства на ремонт крыши. Это действительно серьёзная проблема. А также проведём капремонт тех помещений хирургического корпуса, где есть и детское, и взрослое отделения, которые пострадали из-за протекающей кровли и сейчас не используются», — отметил врио губернатора. Также он поговорил с пациентами.

«Зашёл в том числе в детскую хирургию, пообщался с детишками и их родителями. Маленького Кирюшку пригласил после выздоровления к себе — посмотреть на мою работу», — поделился по завершении визита Василий Анохин.

Они вернулись из зоны СВО

Ещё одной точкой маршрута стала больница медицинской реабилитации на улице Шевченко в Смоленске. По словам Василия Анохина, в ближайшее время это учреждение здравоохранения станет региональным опорным пунктом для реабилитации и восстановления участников СВО.

Именно здесь имеется в наличии необходимое для этого оборудование.

Отметим, что в прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» для больницы было закуплено 143 единицы современного оборудования, которое поступило в неврологическое, ортопедическое и физиотерапевтическое отделения.

В том числе учреждение здравоохранения получило индивидуальный уникальный аппарат для пассивной разработки шейного отдела позвоночника «Оксифлекс». Это первое терапевтическое лечебное устройство, которое использует передовую робототехнику. В стране таких аппаратов только два: в Смоленске и Челябинске.

«В дополнение подумаем над тем, как оперативно расширить площади больницы. Поговорил с ребятами, недавно вернувшимися из зоны СВО. Сделал для себя вывод, что пока не все семьи участников специальной военной операции знают о том, что мы создали специализированный Центр поддержки участников СВО и членов их семей. Усилим эту работу с точки зрения узнаваемости, чтобы они знали, куда обращаться и где им помогут», — подытожил Василий