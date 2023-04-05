Тариф «на вырост»

Фото предоставлено героем публикации.

На вопросы смолян ответил и.о. начальника департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Николай Борисов.

Индексация: прошлая и будущая

— Николай Игоревич, стоит ли ждать в 2023 году изменения тарифов на газ, электроэнергию и вообще на коммунальные услуги?

— 2023-й — необычный в плане тарифного регулирования год. Ранее правительство перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. При этом более полутора лет тарифы пересматривать не будут. То есть следующая индексация произойдёт только с 1 июля 2024 года.

— С чем связан такой перенос?

— Перенос сроков был вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране. Согласно анализу, проведённому Министерством экономического развития РФ, сложившаяся в 2022 году ситуация негативно повлияла на логистические цепочки, стоимость оборудования — смена поставщиков привела к росту цен буквально на всё (насосы, электродвигатели), выросли и затраты ресурсоснабжающих организаций. Поэтому было принято решение о более ранней индексации тарифов.

Данная индексация всё равно значилась в планах, только должна была состояться в июле 2023 года. Её перенос — это вынужденная мера. Электро-, тепло-, водоснабжение прерываться не может, а на функционирование всей системы требуются серьёзные затраты.

— Сколько составил рост тарифов?

— Следует напомнить, что рост регулируемых тарифов долгое время сдерживался — Правительство Российской Федерации в последние 3 года индексировало тарифы ниже инфляции. Это позволяло контролировать их индексацию, делая её более плавной и безболезненной для потребителей. Рост тарифов составил 9%, что почти на 5 процентных пунктов ниже уровня инфляции; транспортных тарифов — в среднем 8%, что ниже уровня инфляции почти на 6 процентных пунктов.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысил 9%. При этом всеобщее декабрьское подорожание в Смоленской области касалось платы за отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроэнергию, газ на 9%, обращение с ТКО — на 8,6 %.

В минусе и в плюсе

— Как устанавливаются тарифы на электроэнергию?

— Они устанавливаются в рамках предельных уровней, утверждаемых ежегодно правительством (Федеральной антимонопольной службой).

Для нашего региона предельные уровни тарифов на электрическую энергию с 01.01.2023 составляют:

— минимальный тариф -485 коп./кВт. ч (с НДС);

— максимальный тариф — 486 коп./кВт. (с НДС).

Как я уже обозначил выше, тарифы на электроэнергию для населения с 01.12.2022 года выросли на 9% (с 4,46 до 4,86 руб./кВт•ч (с учётом НДС).

— Тарифы в разных регионах отличаются. Как Смоленская область выглядит в этом рейтинге?

— Анализ данных тарифов по ЦФО показывает, что Смоленская область находится на 8-й позиции по уровню тарифов на электроэнергию для населения из 18. Ниже тарифы зафиксированы в Ярославской (-6,38 %), Липецкой

(- 4,73 %), Курской (- 2,88 %), Брянской (-2,26 %) и других областях. Значительно выше тарифы в Рязанской (+19,75%) и Калужской областях (+23,46 %). В Москве и Московской области они превышают смоленские почти на 40%.

Причём утверждение тарифов для населения с 1 декабря 2022 года не привело к изменению в худшую сторону позиции Смоленской области в указанном рейтинге субъектов ЦФО.

Несмотря на наличие предложений ФАС России по снижению количества групп потребителей, в отношении которых применяется понижающий коэффициент к стоимости электрической энергии, в соответствии с решением губернатора Смоленской области от 2020 года для некоторых категорий граждан будет сохранён уровень тарифа на электрическую энергию с понижающим коэффициентом — 0,7, действующим в настоящее время. То есть льготные тарифы, которые снижены на 30%, распространяются на население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также на сельское население и членов садоводческих хозяйств на 2022 год. Отмечу, что в ряде регионов имеется тенденция отказа от установления понижающего коэффициента.

— Расскажите, пожалуйста, изменилась ли стоимость технологического присоединения?

— Постановлением Правительства РФ с 1 июля 2022 года был установлен новый порядок определения стоимости технологического присоединения. Так, при присоединении энергопринимающих устройств физических лиц по третьей категории надёжности к объектам электросетевого хозяйства (при условии, что расстояние от границ участка заявителя до электрической сети составляет не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) стоимость техприсоединения определяется в размере минимального из следующих значений:

— стоимость мероприятий, рассчитанная исходя из необходимых объёмов строительства по установленным ставкам;

— стоимость мероприятий, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности, которая утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в размере не более 10 000 рублей (с НДС).

Со скидкой

— А предусмотрены ли льготы за техприсоединение отдельным категориям граждан?

— На 2023 год в Смоленской области установлено значение льготной ставки за единицу присоединяемой мощности на уровне 7 700 руб. (с НДС), указанную величину не планируется пересматривать до конца 2024 года.

Правительством определены категории заявителей, для которых устанавливается льготная ставка за 1 кВт: это малоимущие семьи, многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий инвалиды, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и их семьи.

Согласно постановлению департамента в отношении льготных категорий заявителей установлена сниженная ставка платы на 2023 год за техприсоединение к электросетям в размере 1 064 руб. (с НДС) за кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении не чаще, чем 1 раз в 3 года, энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения). Но при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже составляет не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае несоблюдения указанных условий плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой организацией исходя из необходимых объёмов строительства по установленным ставкам.

Таким образом, плата за технологическое присоединение для льготных категорий заявителей в 2023 году составит 5-16 тыс. руб. (с НДС) в зависимости от присоединяемой мощности энергопринимающих устройств и в дальнейшем будет ежегодно индексироваться. За указанную плату также устанавливается интеллектуальный прибор учёта электрической энергии, то есть затраты на техприсоединение для льготников фактически не изменились по сравнению с ранее действовавшей платой, когда обязательства по установке средств учёта электроэнергии возлагались на них самих.

— Николай Игоревич, предусмотрены ли субсидии для граждан на оплату услуг ЖКХ?

— Да, в целях социальной защиты населения постановлением Правительства РФ предусмотрен федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 %. Постановлением администрации Смоленской области смягчены условия предоставления субсидий по сравнению с федеральным законодательством и установлены региональные стандарты максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи ниже федеральных стандартов.

Для граждан и семей с низким уровнем дохода предусмотрена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Оформление субсидии производится органом социальной защиты населения по месту жительства.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).