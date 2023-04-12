В День космонавтики в Смоленске наградили лауреатов премии имени Юрия Гагарина

Фото: Смоленский городской Совет.

Успешная учеба, напряжённые тренировки, неустанное совершенствование, стремление к новым высотам – юные смоляне доказали, что не боятся ставить перед собой серьёзные цели и воплощать их в жизнь.

В День космонавтики председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин и заместитель Главы города по социальной сфере Ольга Гильденкова вручили лауреатам премии имени Юрия Гагарина дипломы, сертификаты на денежную премию и свидетельства о занесении в Книгу Почёта школьников.

«Ребята нацелились на результат и показали очень высокие успехи в различных направлениях. Сегодня состоялось логичное подведение итогов работы, которая велась ими целый год. Это молодёжь, которую отличает колоссальная целеустремлённость и трудолюбие. Был очень рад лично поздравить лауреатов, познакомиться с ними», – подчеркнул Анатолий Овсянкин, пожелавший смоленским школьникам новых научных открытий, спортивных побед, достойных дел.

Награда присуждается по решению горсовета учащимся 9-11 классов школ Смоленска в четырёх номинациях.

«Хочу поблагодарить учредителей и организаторов этой премии за возможность детям понять, к чему лежит их душа, к чему они расположены», – сказала во время торжественной церемонии ученица 9-го класса школы № 8 Дарья Серая.

Лауреаты премии имени Ю.А. Гагарина в 2023 году

Фото: Смоленский городской Совет.

В номинации «Успехи в учебе и научно-исследовательская работа»:

1-е место – Хвощинская Влада Дмитриевна, учащаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26 имени А.С. Пушкина» города Смоленска, обладатель областной стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, призёр олимпиады школьников «Физтех» по физике, призёр олимпиады школьников «Ломоносов – 2022», неоднократный призёр региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике и географии.

2-е место – Селезнёва Амалия Александровна, учащаяся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, призёр Всероссийской открытой акции-конкурса «Tolles Diktat» в номинации «Владение языком – В1», призёр отборочного этапа конкурса для 8-11 классов олимпиады школьников «Учитель школы будущего – 2022» по немецкому языку.

3-е место – Шакуро Роман Александрович, учащийся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 с углублённым изучением иностранных языков» города Смоленска, финалист Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», призёр Всероссийской гуманитарной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук», призёр XXXVI международного конкурса научно-исследовательских работ «Вектор науки - 2023», дипломант XXII областной научно-практической конференции студентов и обучающихся «Шаг в науку».

В номинации «Высокие спортивные результаты»:

1-е место – Кожин Леонид Евгеньевич, учащийся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» города Смоленска, победитель Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2022», победитель Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс-лонг», призёр Первенства ЦФО России по спортивному ориентированию, призёр кубка Смоленской области по спортивному ориентированию «Приз Пржевальского 2022», победитель Первенства Смоленской области по спортивному ориентированию.

2-е место – Шевцов Иван Сергеевич, учащийся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» города Смоленска, победитель Чемпионата Мира по каратэ среди юношей 14-15 лет, победитель Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ, победитель XI летней спартакиады учащихся России 2022 года, призёр Первенства России по восточному боевому единоборству «Сётокан».

3-е место – Семченков Матвей Сергеевич, учащийся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» города Смоленска, победитель межрегионального турнира по футболу среди юношей 2007 года рождения, победитель первенства Смоленской области по футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения.

В номинации «Достижения в творческой деятельности»:

1-е место – Фалина Екатерина Алексеевна, учащаяся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска, победитель XXVII Международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров», участник Международного фестиваля-конкурса «Славянский хоровод», Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», дипломант международного фестиваля степ-танца «TAP MARATHON», победитель регионального фестиваля-конкурса «Таланты Смоленщины – 2022», победитель Кубка Смоленска по современным направлениям хореографии, народному танцу и ORIENTAL, победитель городского танцевального конкурса «На семи холмах».

2-е место – Колесникова Алина Олеговна, учащаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска, лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля исполнительского мастерства «Морозко», дипломант Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов военной поэзии «Слушай, страна, говорит Ленинград!», лауреат V Всероссийского открытого фестиваля художественного творчества «Дорогами Бориса Васильева».

3-е место – Филюк Юлия Анатольевна, учащаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» города Смоленска, дипломант Всероссийского конкурса патриотического рисунка «Z ПАТРИОТ», победитель областного конкурса творческих работ, посвящённого 100-летию со дня рождения А.Д. Папанова «С оголённым нервом и пронзительной нотой любви…», победитель областного конкурса творческих работ, посвящённого 210-летию военным событиям 1812 года «И будет помнить вся Россия…».

В номинации «Активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации»:

1-е место – Серая Дарья Алексеевна, учащаяся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 с углублённым изучением иностранных языков» города Смоленска, член Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», участник III форума детей и молодёжи приграничных регионов России и Беларуси, участник Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей на новых местах «Открытия – 2030» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», победитель Всероссийского детско-юношеского творческого конкурса-акции, посвящённого Дню России «О России с любовью», участник Всероссийского флешмоба «Знамя Победы», организатор и активный участник добровольческих акций.

2-е место – Чекулаев Никита Игоревич, учащийся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23» города Смоленска, член городского Совета старшеклассников, участник областного патриотического проекта «Страницы памяти», победитель городского конкурса «Доброволец года – 2022», участник III форума детей и молодёжи приграничных регионов России и Беларуси, участник Федерального проекта Российского Союза Молодёжи «Мы вместе: Разные. Смелые. Молодые».

3-е место – Колюшенкова Мария Андреевна, учащаяся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» города Смоленска, член городского Совета старшеклассников, призёр городского конкурса активистов СДГО им. Ю.А. Гагарина «Лидер года – 2022», победитель Всероссийского конкурса «Ледокол знаний», финалист Всероссийских просветительских игр 2022.