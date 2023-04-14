РСХБ проанализировал спрос на пасхальные куличи. Фото: АО «Россельхозбанк».

Эксперты Россельхозбанка изучили спрос на эту выпечку в преддверии праздника и пришли к выводу, что спрос на традиционное лакомство измеряется десяткам миллионов.

Пасха – один из главных церковных праздников в России. Она ознаменует конец Великого Поста. Традиционными блюдами на праздничном столе являются творожная пасха, крашеные яйца и, конечно же, кулич. Эксперты Россельхозбанка пришли к выводу, что спрос на данный продукт сохраняется на стабильно высоком уровне. В следующие две недели будет куплено или изготовлено около 20 млн куличей.

Традиция употреблять ароматный хлеб по окончанию Великого поста приведет к всплеску спроса на яйца, муку, сливочное масло. Спрос на яйца растет особенно сильно – из-за употребления их в качестве самостоятельного блюда. Вырастут продажи творога – из него будут делать сладкие пасхи. Также по завершению поста традиционно возрастают продажи пригодных для гриля мясных отрубов. Но здесь не менее важным фактором формирования спроса является погода – солнечные или пасмурные выходные могут еще больше приподнять или напротив выровнять динамику продаж.

Традиционный кулич – со сливочным маслом, без лишних ингредиентов и добавок – остается в основном домашним продуктом. Лишь небольшая доля таких куличей продается в рознице, на рынках или через канал онлайн торговли. Такие продукты интересны небольшим предприятиям или фермерам, которые таким образом расширяют ассортимент маржинальной продукции. Интерес потребителя к таким продуктам обусловлен, как рецептурой и соответствующим вкусом, так и близостью, локальностью, производства – они не хранятся долго и не могут перевозится на большие расстояния.

По данным маркетплейса Свое Родное Россельхозбанка в 2022 году в пасхальный период было продано 5 000 куличей от 100 производителей из 60 регионов. Кроме того, в рамках продвижения фермерской продукции в Москве на территории бизнес-квартала «Москва-Сити» прошло собственное мероприятие банка – мини-фестиваль «Свое», которое посетило более 2 000 человек и было продано более 500 кг продукции от 10 фермерских хозяйств из 4 регионов России. По прогнозам экспертов маркетплейса, ожидается, что продажи куличей на Свое Родное в 2023 превысят прошлогодний результат на 100%, т.к. уже сейчас наблюдается повышенный интерес на предзаказы.

По данным средних розничных цен на основные ингредиенты кулича аналитиками Центра отраслевой экспертизы РСХБ рассчитан индекс кулича (совокупная средняя стоимость по стране) в пасхальный период (апрель 2023) остался на уровне 2022 года в 62,2 руб. Это подтверждается и прогнозом о снижении показателя годовой инфляции ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Индекс рассчитан на основании средних розничных цен на основные ингредиенты.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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