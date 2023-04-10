Смоленская область присоединилась к Неделе подсчета калорий. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной и предстательной желез, бесплодия.

- Питание - один из наиболее важных аспектов здорового образа жизни, - говорит врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова. - Пища влияет на продолжительность жизни, процесс старения, функционирование всех систем организма. В настоящее время научно доказана связь между питанием и развитием основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, которые являются ведущими причинами преждевременной смертности в России.

Пища представляет собой энергию, которая в процессе обмена веществ высвобождается в организме и расходуется на работу органов и систем, физическую активность и другие процессы. Для того, чтобы поддерживать идеальную массу тела, необходим баланс энергопотребления и энергозатрат, иначе происходит накопление в виде запасов жировой ткани. Снижать количество калорий ниже уровня основного обмена – тоже вредно, это сильный стресс для организма, который приводит к серьёзным заболеваниям

- В настоящее время люди потребляют всё больше продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли, и недостаточно фруктов, овощей, цельных злаков, - констатирует Ульяна Чемова. - При нормальном весе подсчета калорий не требуется, но в случае избыточной массы возникает необходимость ограничить рацион и откорректировать калораж. Количество необходимой энергии зависит от возраста, пола, уровня физической активности, сопутствующих заболеваний. Самый простой способ самостоятельно просчитать необходимое количество калорий - воспользоваться электронным счетчиком. Его легко установить в виде приложения на телефон.