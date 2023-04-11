Россельхозбанк и YouDo Бизнес дают рекомендации по поиску сезонных рабочих в АПК

Фото: АО «Россельхозбанк».

По данным кадрового агентства Hays 94% работодателей АПК испытывают нехватку кадров. При этом спрос на массовый персонал растет: в 2023 году 36% компаний увеличили массовый наём по сравнению с прошлым годом. На этом фоне предприятиям агропромышленного комплекса требуются эффективные инструменты поиска массового персонала и работы с кадрами в высокий сезон.

Совместный партнерский проект платформы Своё Фермерство от РСХБ и YouDo Бизнес объединит интересы сезонных рабочих: самозанятых и внештатных сотрудников, и агропредприятий, нуждающихся в персонале в высокий сезон. Во второй половине апреля компании проведут серию вебинаров в рамках совместного информационно-обучающего проекта «Неделя кадров агропрома».

Вебинары будут посвящены вопросам привлечения сезонного персонала (внештатных сотрудников и самозанятых), способам эффективного управления персоналом и возможностям льготного финансирования сезонных работ. В качестве участников и экспертов мероприятия выступят эксперты по найму, адаптации и удержанию персонала, представители крупнейших агропредприятий АПК, профильные ведомства и специализированные СМИ. Принять участие в бесплатных вебинарах смогут все желающие после предварительной онлайн регистрации на сайте мероприятия.

В рамках обучающего проекта запланировано три отдельных мероприятия для федеральных округов с самой высокой концентрацией агропредприятий: Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Серия вебинаров откроется 24 апреля и завершится 27 апреля заключительным мероприятием федерального масштаба, к участию в котором приглашаются компании из всех регионов РФ.

«Мы уже несколько лет успешно развиваем экосистему для предприятий АПК, предоставляя бесплатный доступ к самым разным инструментам поддержки агробизнеса», - отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. – «Кадровый вопрос в агросекторе очень важен. Мы уверены, что участие в нашем совместном образовательном проекте с YouDo Бизнес будет иметь огромную практическую пользу для агропредприятий любого масштаба, позволит углубить экспертизу в вопросах привлечения сезонного персонала, доступных инструментов льготного финансирования сезонных работ и оптимизации расходов на фонд оплаты труда в период высокого сезона».

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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