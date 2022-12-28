С грузом ответственности справились

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2022 год для железнодорожников столичной магистрали был особенно непростым. В нынешнем году пришлось, как и в прошлые годы, оперативно подстраиваться под изменения пассажиропотоков и грузопотоков. В этот раз большие корректировки в работу внесли внешнеполитические события.

Однако благодаря профессионализму и ответственности, железнодорожникам удалось достойно выполнить все поставленные правительством и руководством ОАО «РЖД» задачи. Об итогах деятельности ОАО «РЖД» в Смоленской области рассказал заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров.

Лучшие по итогам двух кварталов

2022 год был непростым, но смоленские железнодорожники с задачами справились — обеспечена устойчивая работа транспорта, организованы надёжные пассажирские и грузовые перевозки. Регион был и остаётся в числе передовиков. Доказательством этого служат свидетельства за победу в рейтинге «Лучший регион Московской железной дороги» по итогам первого и третьего кварталов. Закономерный итог 2022 года — популярность и востребованность поездов «Ласточка» между Москвой, Смоленском и Минском.

— В этом году скоростные поезда повысили не только транспортную мобильность пассажиров, привлекательность туристских поездок на выходные дни жителей столицы в древний русский город-герой Смоленск, но и транспортную доступность региона для бизнес-партнёров, потенциальных инвесторов, — отметил Юрий Базаров.

Также организована работа с предприятием ООО «Европак-Юг» по отправлению со станции Смоленск-Центральный в Китай флексипоездов с рапсовым маслом. Так, 2 ноября 2022 года в Китай был отправлен первый на Смоленском регионе флексипоезд, следующий через сухопутный пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия. Всего в ноябре-декабре текущего года со станции Смоленск-Центральный отправлено 3 флексипоезда, содержащие более 6,1 тыс. тонн продукции местного производства.

Регион сильный духом

Юрий Базаров выразил отдельную благодарность губернатору Смоленской области Алексею Островскому, главе города Смоленска Андрею Борисову, а также председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову за «помощь, которую они оказывают в трудную минуту и крепкие партнёрские отношения, сложившиеся между Смоленской областью и ОАО „РЖД“».

— Мы и впредь своими трудовыми достижениями будем доказывать то, что Смоленский регион силён духом и несгибаем, о чем, к слову, гласит надпись на гербе нашей области: «Несгибаемый дух всё превозможет», — сказал Юрий Базаров.

2022-й — знаковый год, отметил Юрий Базаров. В Смоленске было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2022 — 2024 годы. Рабочая встреча начальника Московской железной дороги Валерия Танаева и губернатора Смоленской области Алексея Островского состоялась 29 апреля. Документ определил ключевые направления совместной деятельности сторон, включая улучшение транспортного обслуживания предприятий и населения региона, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.

Развитие инфраструктуры – обеспечение безопасности

Повышенное внимание на Московской железной дороге продолжает уделяться путевым работам. Ведь они направлены на обеспечение безопасности и надёжности перевозок.

— В Смоленском регионе МЖД в ходе ремонтно-путевой кампании 2022 года железнодорожники отремонтировали 11,1 километра бесстыкового пути, заменили 15 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы были выполнены на участке Милохово — Кардымово. Благодаря обновлённым путям увеличилась плавность хода, а уровень шума снизился, что позволит повысить комфорт пассажиров во время поездки. Кроме того, в Смоленском регионе МЖД отремонтировано 22 железнодорожных переезда. Ремонт проводился в период специальных технологических «окон», при разработке которых железнодорожники приняли все меры, чтобы изменения в расписании поездов были минимальными, — отметил Юрий Базаров.

В числе первых

Фото предоставлено героем публикации.

Не обошлось в 2022-м и без внедрения новых технологий. На станции Вязьма — Брянская в Смоленской области открылась первая в России автоматизированная линия по сборке рельсошпальной решетки со всеми видами скреплений. Она основана на отечественной разработке Хабаровского центра Проектно — конструкторского бюро по инфраструктуре филиала ОАО «РЖД». Новая технологическая линия позволит нарастить выпуск продукции вдвое – с 500 до 1000 погонных метров в день. Внедрение новых технологий способствует повышению производительности труда и качества выполняемых ремонтных работ. Путевая машинная станция № 96, запустившая уникальный комплекс, в этом году отпраздновала своё 75 — летие со дня образования.

Также уходящий год знаменателен и 100 — летним юбилеем клинической больницы «РЖД — Медицина» г. Смоленска. Предприятие отпраздновало его в ноябре, в честь этого для жителей региона открылся первый Центр рассеянного склероза.

Подводя итог встречи, Юрий Базаров отметил, что впереди у компании новые планы и проекты, которые позволят сделать российские железные дороги еще более комфортными и безопасными.

– Я уверен, что железнодорожники успешно справятся со своими основными задачами по безопасной и бесперебойной перевозке пассажиров и грузов по стальным магистралям России и в предстоящем 2023 году, – сказал Юрий Иосифович.

Анастасия Романова.