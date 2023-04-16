Спаси другого. В Смоленской области началась Неделя популяризации донорства крови

В Смоленской области началась Неделя популяризации донорства крови. Фото: Иван Макеев

Несмотря на прогресс в медицине, искусственный заменитель человеческой крови до сих пор создать не удалось. Для спасения жизней требуется настоящая кровь. Без переливания крови или ее отдельных компонентов невозможна ни одна серьезная операция. Кроме того, донорская кровь регулярно требуется при гемофилии и некоторых видах анемии, онкологических заболеваниях крови, получающим химиотерапию. Потребность в ней возникает ежедневно.

Поэтому, так важно распространение идеи ответственного донорства и повышение уровня грамотности населения в вопросах донорства крови и ее компонентов.

По данным Смоленского центра крови, в Смоленской области за 2022 год было собрано более 20 тысяч литров крови. Количество донации крови составило 10 010, плазмы - 5818, клеток крови (тромбоцитов) -1398.

За первый квартал 2023 года собрано более пяти тысяч литров крови. Наш регион перевыполняет планы по госзаданию.

- Стать донором может каждый гражданин РФ старше 18 лет, не имеющий к этому противопоказаний и прошедший специальное медицинское обследование, - рассказала врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова. - Женщины могут сдавать кровь до четырех раз в год, мужчины - до пяти. При этом между сеансами должно проходить минимум два месяца.

Государство поддерживает развитие добровольного донорства. По федеральному закону «О донорстве крови и ее компонентов» каждый, кто сдает кровь или ее компоненты, получает бесплатное питание или денежную компенсацию.

Кроме того, в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра можно не выходить на работу.

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека. Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора.

Абсолютные противопоказания: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни.