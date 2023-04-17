Россельхозбанк займется экопросвещением россиян

Фото: АО "Россельхозбанк".

К всемирному Дню экологических знаний Фонд «Экология», учрежденный Россельхозбанком, представил проект «Экопросвещение», направленный на экологическое образование населения и формирование привычек бережного отношения к окружающей среде и экологической культуры в обществе, включая вопросы сбора и переработки пластика.

Экологическое просвещение направлено на ответственное отношение к окружающей среде и формирование экологических привычек. В рамках проекта «Экопросвещение» запланировано проведение онлайн и офлайн эколекций на ежемесячной основе, экскурсий на предприятия по раздельному сбору и переработке отходов, а также вовлечение сотрудников банка, его филиалов и компаний экосистемы посредством информационных рассылок, и участия в экологических инициативах Фонда. «Экопросвещение» - один из ключевых проектов Фонда «Экология» в 2023 году. Все запланированные инициативы соответствуют «Основам государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года», утвержденной Президентом в 2012 году и направленной на поддержание реализации комплекса мер, основанных на законодательном векторе развития экологического образования. Законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определена необходимость всеобщего экологического просвещения населения, в котором должны принимать все уровни власти и органы местного самоуправления, СМИ.

Одним из ключевых партнеров Фонда «Экология» в реализации проекта «Экопросвещение» станет Движение «ЭКА» – межрегиональная экологическая общественная организация, реализующая проекты по сохранению природы и снижению экологического следа населения, в том числе имеющая глубокую экспертизу в реализации экопросветительских проектов в школах и вузах. Кроме того, в 2023 года Фонд выступит партнером «Всероссийской премии «Экопозитив-2023», ежегодно реализуемого Движением «ЭКА» при поддержке Мосприроды и Агентства стратегических инициатив.

«Мы рады, что ежегодно растет число экологических инициатив, организаций и людей, готовых действовать на благо природы. Нашей премией мы выражаем благодарность за их неравнодушие и ту колоссальную работу, которую они выполняют каждый день. Для нас важно не просто отмечать заслуги лауреатов, но и вдохновлять россиян присоединяться к экологическим сообществам и вместе менять мир к лучшему. С каждым годом премия «Экопозитив» становится все более масштабной, и воспринимается как настоящий праздник для всего экосообщества», – рассказала Елена Горохова, директор Движения ЭКА.

«Россельхозбанк финансирует проекты по модернизации крупных сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой промышленности в области снижения негативного воздействия на окружающую среду. Также в банке разрабатывается много проектов по поддержке экологических инициатив, например, можно выпустить ЭкоКарту, от транзакций по которой осуществляются отчисления в Фонд. Денежные средства будут направляться на 3 проекта: восстановление популяризации рыб российских водоемов, поддержка многообразия краснокнижных растений и помощь диким краснокнижным животным», - комментирует Эльмира Морозова, директор Фонда «Экология».

Заказать ЭкоКарту, а также узнать подробную информацию по данному продукту можно получить в отделениях банка и на официальном сайте www.rshb.ru.

Фонд «Экология» - фонд поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды, который учрежден Россельхозбанком в 2021 году. Основная миссия фонда – объедение неравнодушных людей к экологическим проблемам и достижения максимального эффекта при поддержке экологических проектов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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