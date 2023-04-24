Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах Фото: Иван ВИСЛОВ

Важное направление для комфортных условий труда и благоприятной психологической атмосферы в коллективе – внедрение корпоративных программ на предприятиях. Это многомодульные проекты, направленные на профилактику основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

– Меры корпоративных программ направлены, в первую очередь, на системную коррекцию факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний и самих этих заболеваний за счет создания на работе инфраструктуры ЗОЖ, – обращает внимание главный внештатный профилактолог Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «СОВФД» Наталья Лебедева.

По словам сотрудников Центра, многие предприятия уже увидели необходимость в таких программах, и не только внедрили, но и скорректировали проведение программ с учетом эпидемиологических ограничений и разработали модули, направленные на профилактику COVID-19.

Доказано, что корпоративные программы укрепления здоровья на рабочих местах и профилактика заболеваний могут улучшить здоровье работников, сократить расходы работодателя на оказание медицинской и социальной помощи, повысить производительность труда и обеспечить положительный возврат инвестиций, что делает это выгодным как для работников, так и работодателей.

К таким практикам можно отнести – здоровое питание на рабочем месте, физическую активность, отказ от вредных привычек, управление стрессом и профилактику – своевременное прохождение профилактических осмотров.

Сотрудники Центра открыты к сотрудничеству на безвозмездной основе и готовы помочь внести собственный значимый вклад в дело сохранения здоровья и жизни жителей региона.

Будьте здоровы!