Энергетики Смоленскэнерго украсили корпоративные ёлки игрушками, сделанными своими руками

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

В филиале работает много работников, увлеченных разными видами рукоделия, которые готовы были поделиться результатами своего творчества. В конкурсе приняли участие сотрудники из разных районов области, прислано более 50 работ. На конкурс прислали в том числе две настольные ёлки из лозы, украшенные игрушками из природных материалов – шишек, сушеных фруктов, еловых ветвей.

Энергетики старались подготовиться к Новому году так, чтобы праздничная атмосфера царила не только в домах и на улицах города, но и на рабочем месте. Благодаря общим усилиям холлы и кабинеты зданий, где работают сотрудники филиала, заиграли новыми красками, а особая атмосфера праздника надолго обеспечит работников праздничным настроением.

Все участники конкурса были награждены памятными подарками, а лучшие работы размещены на елках и на выставке в холле исполнительного аппарата предприятия.

«Среди присланных на конкурс десятков работ невозможно было выбрать призеров – все они очень творческие, выполнены с огромной любовью, в разных техниках – от валяния шерсти и бисероплетения до ватных игрушек и рисунков по стеклу. Некоторые работы делались совместно с детьми, что придало им особое очарование и ценность», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.