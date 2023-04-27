«Имя военачальника, название операции и солдатского вещмешка»

В Смоленской области 3 тысячи человек написали исторический тест «Диктант Победы»-2023. Фото: smolensk.er.ru.

В этом году в Смоленской области было открыто рекордное количество площадок – 68. Писали тест в школах, техникумах, вузах, библиотеках и музеях региона.

Центральной площадкой в Смоленске традиционно стал музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». Здесь на вопросы исторического теста отвечали школьники, студенты, курсанты и горожане.

Поприветствовал участников и поздравил с предстоящим Днем Победы депутат Смоленской областной Думы от «Единой России», генерал-майор авиации Виталий Вовченко: «Великая Отечественная война вошла в историю как война титанов. То, что сделали наши предки - величайший подвиг. Они отвоевали свободу и независимость нашей Родины, весь мир освободили от фашизма. Сейчас наши ребята выполняют задачи специальной военной операции – продолжают дело своих дедов, жертвуют собой во имя мира, борются с фашизмом».

В Смоленской области 3 тысячи человек написали исторический тест «Диктант Победы»-2023. Фото: smolensk.er.ru.

Участники теста за 45 минут ответили на 25 вопросов – по общей военно-исторической тематике и региональной. Особое внимание в этом году уделили Сталинградской и Курской битвам, освобождению Донбасса и Нюрнбергскому процессу.

Елизавета Семенова учится в 11 классе в 8 школе Смоленска. Девушка признается, что тест был действительно непростым. «Я сдаю экзамен по истории, поэтому для меня это хорошая практика», - поделилась она.

Диктант написали и депутаты областной Думы. Андрей Моргунов прошел его в музее Починковского района.

В полевых условиях тест писали смоленские поисковики. В Духовщинском районе стартовала Межрегиональная Вахта Памяти. Задания теста отряды решали прямо в штабной палатке. Они как никто другой знают, как ковалась Великая Победа, ведь каждый год поисковики поднимают останки бойцов, погибших на смоленской земле.

Работали и закрытые площадки для курсантов ВА ВПВО, Росгвардейцев и МЧС. Еще одну развернули в военном госпитале, где сейчас проходят реабилитацию участники СВО.

Известно количество участников пятого юбилейного исторического теста – 3 114 смолян написали «Диктант Победы» очно. Кроме того, тест был доступен на сайте. Возможностью принять участие онлайн воспользовался секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов. Находясь в командировке, он прошел тест прямо в автомобиле.

«Абсолютно неважно, в каком формате напишем тест, важно, что поддерживаем эту важнейшую патриотическую акцию. Мы с вами победим, если будем беречь историю и с помощью таких мероприятий, а я считаю «Диктант Победы» одной из самых успешных акций. Будем и дальше прививать любовь к истории, ведь мы наследники Победы», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Его сын Павел также написал «Диктант Победы». Он участвует в акции третий год подряд. Признается, что история именно тот предмет, на который он делает акцент во время учебы.

В Смоленской области «Диктант Победы» уже в пятый раз проводит «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы» и Российским военно-историческим обществом. Бланки с ответами направят федеральным кураторам акции. Традиционно победители будут приглашены на Парад Победы в Москве и отмечены Дипломами. Напомним, что участник из Смоленска уже был в числе лидеров исторического теста. У смолян есть все шансы повторить этот результат.