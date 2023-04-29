Смоленская АЭС: подведены итоги конкурса «Охрана труда глазами детей»

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

18 авторов лучших работ определило жюри под председательством главного инспектора атомной станции Олега Кужаниязова.

Вопросам охраны труда и безопасности на Смоленской АЭС, как и в Росатоме в целом, всегда уделялось и уделяется приоритетное внимание. Основы безопасного поведения атомщики прививают и подрастающему поколению — своим будущим преемникам. Используя творческий подход, с малых лет детей учат беречь жизнь и здоровье свои и окружающих.

Конкурс детских рисунков по охране труда проводится ежегодно с 2014 года. Его организует отдел охраны труда совместно с профсоюзной организацией Смоленской атомной станции. Количество участников конкурса с каждым годом растет.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

В 2023 году на творческий конкурс «Охрана труда глазами детей» было представлено 138 работ. Их авторами стали десногорцы в возрасте до 16 лет - воспитанники детских садов, учащиеся школ и Дома детского творчества. Самому юному участнику — 2,5 года.

«Это замечательно, что наши дети с раннего возраста хорошо знают, какие опасности могут подстерегать их дома, по дороге в школу, на детской площадке. Человек, вооруженный знаниями, готов ко всему, а значит его безопасности ничего не угрожает», - подчеркнул председатель профсоюзного комитета Смоленской АЭС Игорь Хомяков.

Проявив талант и фантазию, конкурсанты подготовили самые разнообразные по жанру и исполнению рисунки и даже поделку. Главная их тема - соблюдение правил безопасности детьми и взрослыми самых разных профессий. Большое внимание ребята уделили применению средств индивидуальной защиты, работе на высоте и правилам обращения с электроприборами. Также в своих рисунках юные художники напомнили сверстникам о важности всегда соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными на воде, в лесу, при обращении с огнем.

«В каждом рисунке звучит призыв — в любом деле соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить получения травм и не нанести вред здоровью. Все конкурсанты большие молодцы! Видно, что ребята очень старались!» - отметила ведущий инженер отдела охраны труда САЭС Наталья Воробьева.

Победителей и призеров конкурса наградили дипломами и подарками от руководства и профсоюза Смоленской АЭС. Отличным бонусом для ребят стало посещение образовательных площадок управления информации и общественных связей Смоленской АЭС — интерактивного зала и музейно-выставочного комплекса, где они узнали много интересных фактов об экологически чистой и безопасной энергии мирного атома.

Справка

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Крупнейшие корпорации, такие как «Росатом», уделяют большое внимание работе с подрастающим поколением, которые в скором времени могут стать их работниками. Предприятия, в том числе и Смоленская АЭС, прилагают значительные усилия для ранней профориентации и подготовки кадров, создания специализированных образовательных программ и социальных профориентационных проектов.