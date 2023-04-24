В числе таких заведений от Смоленской области: ресторан Zonda, ресторан велнес-клуба Veranda, ресторан «Чаплин», ресторан «Гуру», ресторан «Кутузов», бистро «Искатели», бар «Маяковский». Они не только попали в гид, но и прошли онлайн-курс от экспертов Novikov School. «Мне очень приятно, что сразу два моих заведения попали в один сборник «Свое в городе» от Россельхозбанка, который мы будем презентовать всем нашим посетителям, – отметил основатель и руководитель ресторанов Zonda и «Гуру» Юрий Матыйчук. – Я считаю, что Россельхозбанк сделал большой вклад в развитие региональной гастрономии. Благодаря этому гиду можно быстро найти замечательные места, где вкусно и сытно угостят полезными местными продуктами». Ресторанный гид «Свое в городе» ориентирован для внутренних и иностранных туристов, путешествующих по Российской Федерации и желающих вкусно и разнообразно питаться, а также отведать блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов от местных фермеров. Кроме печатного издания гида, имеется онлайн-формат, в котором собраны рестораны–участники, фермерские хозяйства, шефы–амбассадоры. Реклама. Рекламодатель АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Токен LjN8K1NiF