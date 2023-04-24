В минувшие выходные «Единая Россия» приняла участие в общеобластном субботнике. Фото: smolensk.er.ru.

Активисты убрали мусор, прошлогоднюю листву и сухие ветки возле школы и на обширном участке придомовых территорий по улице Попова, помогли загрузить в мусоровоз листву.

«Исполняющий обязанности Губернатора Смоленской области Василий Анохин объявил 22 апреля днем областного субботника. Мы поддержали эту инициативу», - отметил заместитель председателя Смоленской областной Думы, координатор проекта «Единой России» «Чистый город» Николай Мартынов.

По его словам, к такой работе не привыкать, так как партия «Единая Россия» в рамках проекта «Чистый город» работает в этом направлении круглогодично. На очередной субботник собралась большая команда, которой была поставлена задача собрать мусор, ветки и старую листву.

В минувшие выходные «Единая Россия» приняла участие в общеобластном субботнике. Фото: smolensk.er.ru.

В субботнике принял участие и депутат Смоленской областной Думы Анатолий Василевич.

Стоит отметить, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» занимаются уборкой в городе на постоянной основе. В очередной раз в рамках общеобластной акции ребята трудились сразу в трех местах: у 31-ой школы, на улице Рыленкова и в Реадовке.

В минувшие выходные «Единая Россия» приняла участие в общеобластном субботнике. Фото: smolensk.er.ru.

Параллельно с уборкой вокруг школы шла работа и на территории учебного заведения, где трудились старшеклассники и педагоги.

«Сегодня праздник. В прежние времена весной все выходили на субботник, и мы продолжаем хорошие традиции. Отрадно, что вместе с нами представители партии «Единая Россия» и ее сторонники. Это стало доброй традицией – совместно наводить чистоту в нашем городе», - отметила директор учебного заведения Лидия Мищенко. - «Школы – это те заведения, которые должны быть всегда чистыми, опрятными, аккуратными. Помогая в уборке, наши дети учатся не сорить там, где они живут и, самое главное, мы воспитываем в них трудолюбие».

В результате общего дела удалось очистить от мусора большой участок территории на улице Попова, который сразу преобразился, стал чище и безопаснее.

Отметим, в общеобластном субботнике приняли участие и единороссы в районах Смоленской области.