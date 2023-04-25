В Смоленске выпускники «Школы фермера» Россельхозбанка получили гранты на развитие бизнеса

Фото: АО "Россельхозбанк".

Они получили сертификаты победителей конкурса «Фермерский грант» Агропродовольственного фонда «Своё». Встреча и награждение выпускников состоялись в офисе банка.

В число лучших выпускников смоленской «Школы фермера» 2022 года вошли Вера Самойленко, Полина Огурцова и Денис Левченков.

Денис Левченков защитил проект на тему «Разведение страусов, производство и переработка продукции страусоводства». По мнению выпускника второго потока «Школы фермера», такое направление бизнеса интересно и экзотично для Смоленщины.

Вера Самойленко представила работу по направлению: «Выращивание овощей открытого грунта с последующей переработкой и продажей под маркой «Огурчики мадам Орловой». В данный момент Вера активно работает над выпуском продукции. Реализация данного проекта планируется на территории Монастырщинского района Смоленской области. «Учеба, дополнительные навыки, знания, никогда не бывают лишними, поэтому я приняла решение выучиться в «Школе фермера» от Россельхозбанка. Приятно видеть заинтересованность и реальную помощь сельскому хозяйству и Смоленской области в целом со стороны Россельхозбанка. Для меня получение диплома и новых знаний – это отличный старт для развития бизнеса. Очень порадовала и грантовая поддержка», – прокомментировала Вера Самойленко.

Полина Огурцова обучалась по специализации «Агротурозм». Она планирует создать современный агротуристический центр с благоустроенной территорией и парковкой, который будет включать места круглогодичного размещения туристов, обустроенные зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, площадки для занятия адаптивной физической культурой для лиц с ограниченными возможностями, места проведения банкетов и групповых мероприятий, веревочный городок, рыбалку, туризм, экскурсии.

Конкурсная комиссия определяла победителей по итогам защиты подготовленных во время учебы бизнес-планов. Всего в конце 2022 года участие в проекте приняли 30 фермеров. Обучение проходило по 3 специализациям: «Организация производства и переработки продукции животноводства», «Растениеводство» и «Агротуризм». А за все время реализации Школы в Смоленской области ее закончили 62 человека. В сентябре 2023 года планируется новый поток слушателей, сесть за парты смогут 40 человек.

«Проект «Школа фермера» Россельхозбанка хорошо зарекомендовал себя в регионе. Ведь такая уникальная возможность для владельцев малого агробизнеса абсолютно бесплатно получить глубокие теоретические и практические знания, необходимые для наращивания объемов производства, выпадает не часто. И они это ценят. А грантовая поддержка, безусловно, становится дополнительным стимулом», – прокомментировал директор Смоленского филиала Россельхозбанка Александр Перминов.

«Школа фермера» - масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга.

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