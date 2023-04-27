В Смоленске в Реадовском парке хотят обустроить маршрут здоровья

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Главный профилактолог региона выступила с предложение создать в Реадовском парке Маршрут здоровья.

- Наш Центр готов предложить в проект благоустройство маршрута здоровья, который был проложен и картирован активом ЗОЖ при реализации мероприятий проекта Лиги здоровья нации «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья» в 2022 году в рамках муниципальной программы города Смоленска «Укрепление общественного здоровья», - сказала Наталья Лебедева. - Красиво и удобно размеченный, подготовленный для фоновой и северной ходьбы в любую погоду для всех категорий населения такой маршрут станет необходимой, долгожданной и по-настоящему привлекательной территорией здоровья. На маршруте проложены три тропы разной категории сложности. Здесь смогут активно отдыхать и укреплять здоровье взрослые, дети, представители старшего поколения, пациенты после болезни и имеющие различные заболевания, а также люди с ограниченными возможностями и семьи с особенными детьми.... Многофункциональный маршрут необходимо снабдить полезными указателями направлений, дополненными информацией по вопросам здоровья и физической активности, а также информацией о деревьях, птицах, насекомых, погоде и природе... Возможно, в дальнейшем станет возможным мобильное приложение в виде аудио гида или музыкального сопровождения с различным эффектом воздействия и разносторонней интересной информацией по тематике экологии и охраны окружающей среды.

В Центре отмечают, что предложение получило положительную оценку.