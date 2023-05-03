Никто не останется без внимания

Фото пресс-служба администрации области.

О мерах соцподдержки семей участников спецоперации, о выплатах бойцам за полученные ранения и о работе цифровой платформы патронажа «Zа Добро»…

Эти и другие вопросы поднимались в ходе прямого эфира, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. Основной темой разговора стали различные направления социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На вопросы смолян ответила начальник департамента Смоленской области по социальному развитию Елена Романова.

15 мер поддержки

— На какие меры соцподдержки могут рассчитывать семьи участников СВО и что изменилось в плане их предоставления за последнее время?

— Оказание мер социальной поддержки — важный аспект в работе с участниками специальной военной операции и членами их семей. Данный вопрос находится на особом контроле врио губернатора Василия Анохина, всех органов исполнительной власти и муниципалитетов.

Напомню, что первые шаги в этом направлении были сделаны ещё в октябре 2022 года. Заработала «горячая линия», которая была организована на базе МФЦ Промышленного района. На неё поступало очень много вопросов в связи с проведением мобилизации, и к работе с обращениями были привлечены специалисты различных органов власти. Деятельность по взаимодействию с семьями участников СВО активно ведётся и в районах.

Напомню, что в целях поддержки членов семей участников специальной военной операции установлены 15 дополнительных мер социальной поддержки.

Самые востребованные из них — обеспечение бесплатными горячими завтраками учащихся 5-11-х классов, назначение государственной социальной стипендии студентам-очникам, освобождение от платы за присмотр и уход за дошкольниками.

Ещё одна мера поддержки — это отдых и оздоровление детей.

В категорию «трудная жизненная ситуация» подкатегорию «ребёнок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи» включены дети из семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Данная мера позволяет детям участников СВО получать путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления бесплатно.

Первый этап бронирования путёвок на летний период 2023 года завершён — он стартовал в 00.00 24 апреля и был доступен на региональном портале «Госуслуг». Мы не хотели повторять опыт прошлого года, когда одновременно выставили все путёвки в конце мая и системы бронирования не выдержали наплыва желающих. Чтобы исключить любую коррупционную составляющую, сделано поэтапное бронирование. Второй этап бронирования путёвок в детские летние лагеря на региональном портале «Госуслуг» начнётся во второй половине мая 2023 года по мере заключения государственных контрактов с организациями отдыха и оздоровления детей.

Отмечу, что в настоящее время меры поддержки распространены на членов семей добровольцев, членов семей контрактников, а также на семьи погибших военнослужащих. Кроме того, теперь неважно, из какого региона человек ушёл добровольцем — члены его семьи могут получить дополнительные меры поддержки.

Причём меры социальной поддержки предоставляются именно тем семьям, у которых мужья или отцы находятся в зоне специальной военной операции. Если гражданин ушёл добровольцем и уже вернулся домой, то в этом случае меры социальной поддержки не могут быть предоставлены. Напоминаю, что право определяется на момент обращения с заявлением и необходимыми документами.

В настоящее время прорабатывается вопрос введения мер соцподдержки медицинским работникам, которые участвуют в СВО.

— Могут ли дети участников СВО пользоваться мерами соцподдержки, если отец с матерью разведены?

— Да, главное, чтобы ребёнок проживал на территории Смоленской области и бывшая супруга могла подтвердить участие отца ребёнка в СВО, и неважно, из какого субъекта РФ он был призван. Ребёнок может пользоваться всеми льготами, которые распространяются на детей смолян — участников СВО.

Это же касается и детей, появившихся на свет в так называемом гражданском браке. В таком случае должно быть свидетельство об установлении отцовства.

Боевое ранение

— Какие выплаты полагаются в случае ранения?

— В случае получения лёгкого ранения для участников специальной военной операции предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей, при тяжёлом ранении — 700 тысяч рублей. 21 февраля 2023 года мы убрали однократность выплаты, и сейчас наши защитники, в случае получения повторного ранения, могут получить единовременную выплату неоднократно.

Кроме того, 5 апреля внесено ещё одно существенное изменение.

В ходе работы мы столкнулись с тем, что не все ранения имеют степень тяжести, поэтому принято решение предусмотреть выплату в размере 300 тысяч рублей за ранение, не входящее в перечень увечий. Такое ранение подтверждается не заключением военно-врачебной комиссии, а справкой военной медицинской организации.

Один куратор на 100 семей

— Какую помощь оказывает Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей?

— Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей начал работу с 9 января 2023 года по адресу: г.Смоленск, ул. Пригородная. 4. Вопросы о мерах поддержки бойцов и членов их семей можно задать по телефону 22-98-00. Операторы принимают все обращения, они заносятся в базу и каждый звонок отрабатывается.

Сотрудники Центра оказывают помощь в решении вопросов юридического и психологического характера, в направлении на реабилитацию, в сборе документов на предоставление различных мер социальной поддержки. К каждому обратившемуся применяется индивидуальный подход.

В случае необходимости сотрудники Центра делают запросы, подключают военные комиссариаты, обращаются в военную прокуратуру.

У Центра есть своя страница в социальной сети Вконтакте, готовится к открытию официальный сайт. За каждой семьёй участника СВО закрепляется социальный куратор.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина мы запустили цифровую платформу патронажа «Zа Добро». Во всех муниципальных районах назначены социальные кураторы — из расчёта 1 куратор на 100 семей. Социальный куратор сопровождает семью, информирует о мерах социальной поддержки, о проводимых мероприятиях, оказывает помощь в решении возникающих вопросов. Для этого в чате сервиса в телеграм-канале есть кнопка для связи с социальным куратором.

При этом связь с членами семьи происходит в закрытом режиме индивидуально и на регулярной основе. Если семья ещё не включена в чат, необходимо связаться с сотрудниками Центра, которые сделают это.

На территории Смоленской области активно внедряются нефинансовые меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции. В частности, предоставление льгот в различных организациях. Разрабатывается социальная карта «Zа Добро», которая позволит семьям участников спецоперации бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия, разработана гибкая система скидок на посещение секций и кружков данной направленности.

И работа по межведомственному взаимодействию в рамках деятельности Центра будет совершенствоваться и далее.

О филиале Фонда «Защитники Отечества»

— 3 апреля Президент РФ подписал Указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“». Будет ли его филиал создан в Смоленской области?

— Да, в настоящее время ведётся активная подготовительная работа по созданию филиала, который будет открыт на ул.Кловской, настраивается межведомственное взаимодействие. Уже подобрано помещение, в котором будут размещены филиал и вспомогательные службы, ведутся ремонтные работы, закупается необходимая мебель и оборудование. Сформирован состав региональных социальных координаторов.

Филиал создаётся для тех, кто прибыл из зоны СВО, получил увечья и нуждается в помощи и поддержке, а также для членов семей таких участников СВО.

В ближайшее время филиал начнёт свою работу. Следите за новостями.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).

Ирина Иванова