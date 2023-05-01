Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения - здоровья легких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание к проблеме не случайно: по данным ВОЗ, астма – одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире – 300 млн человек страдают от этого заболевания, в России – 7 млн. В Смоленской области на диспансерном учете с диагнозом бронхиальная астма состоит почти 10 тыс. человек.

Астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще ей подвержены маленькие дети – у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет, причем у детей до 2 лет диагностировать астму сложно – она часто скрывается под маской других заболеваний.

Среди факторов риска появления и развития астмы: условия жизни, климат, работа, характер питания, наследственность. Поэтому неблагоприятная экологическая обстановка, использование пищевых добавок, синтетических материалов, активное и пассивное курение, отягощённая наследственность и общее ухудшение здоровья жителей планеты приводят к постоянному росту количества людей, подверженных бронхиальной астме.

- По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, распространенность хронической обструктивной болезни легких, к которой, в том числе, относится астма составляет 1,7% (2,4 млн. больных), в то время как фактическое число этих больных может превышать 11 млн. человек. В Смоленской области на диспансерном учете, по данным на 2022 год, состоит 8551 больной с диагнозом ХОБЛ.

Согласно данным ВОЗ, ХОБЛ является третьей из десяти ведущих причин смертности и составляет около 6% от общего числа смертей в мире. В 2019 году болезнь унесла жизни 3,23 миллиона человек.