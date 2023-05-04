Ремонт спортзалов, строительство площадок и ФОКОТов – планы проекта «Единой России» «Детский спорт» на 2023 год

Строительство «умной» площадки в Вязьма-Брянской. Фото: пресс-служба «Единой России».

Полноценная и долгожданная реконструкция – сейчас в спортзале школы №7 в Сафонове уже стартовал ремонт в рамках партпроекта «Детский спорт». Начали с демонтажа баскетбольных колец и старых деревянных половиц. Планируется, что уже в сентябре ученики придут в обновленный и по-настоящему комфортный зал. В этом году современнее и удобнее для ребят станут и спортзалы Ельнинской школы №1 им. М.И. Глинки и школы №4 в Десногорске. Также проект «Единой России» поможет создать спортивные клубы и обеспечит их инвентарем в Баскаковской школе Гагаринского района, Власовской школе Темкинского района и Новосельской школе под Вязьмой. Еще одно важное наплавление - возведение уличных площадок. Спортивная зона появится около Голынковской школы Руднянского района, на территории школы № 7 Рославля, а также школы-гимназии в Ярцеве. В последней площадка завершит большое преображение – в прошлом году в учреждении сразу в двух учебных зданиях стартовал капремонт. Его проводят в рамках федеральной программы, которую инициировала «Единая Россия» и закрепила в Народной программе партии. Набирает обороты и строительство «умных» площадок в Промышленном районе Смоленска, а также в селе Вязьма-Брянская. Жители смогут заниматься футболом, баскетболом, волейболом и воркаутом, там же организуют бесплатную точку Wi-Fi. Также в этом году пройдет открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Гагарине. «Год получится насыщенным, поскольку запланировано строительство нескольких крупных объектов. За тем, как продвигаются работы, будем следить совместно с коллегами-депутатами всех уровней, педагогами и родителями, общественниками. Для нас важно, чтобы, прежде всего, качественно и в срок был выполнен ремонт в школах и на прилегающих территориях. В сентябре ребята вернутся за парты, хочется, чтобы они могли с первых дней заниматься спортом в комфортных условиях», - отметил региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт», депутат облдумы Андрей Моргунов. Напомним, за время работы партийного проекта в регионе отремонтировали и обеспечили инвентарем более 80 школьных спортзалов, построили более 30 уличных площадок, а также ФОКОТы в Вязьме и Красном Бору Смоленска.