«Едят даже хомячки и снегири»: что надо знать о сити-фермах и их продукции

Фото: пресс-служба АО"«Россельхозбанк»."

Ещё несколько лет назад словами «вертикальная ферма», «сити-ферма» можно было заставить задуматься, пожалуй, даже образованного человека. Однако сейчас ведение компактного, эффективного сельского хозяйства в городской среде стало модным трендом, привлекающем инвестиции и амбициозных предпринимателей. А сами горожане с удовольствием потребляют их продукцию в салатах и смузи. Спрос на зеленные культуры растёт, что и является главным драйвером отрасли. Россельхозбанк рассказывает, что выращивают на сити-фермах и знакомит с реально работающими бизнес-моделями.

Почему вертикальное-фермерство будет востребованным 1) эргономичность – каждая единица площади выращивания на вертикальной ферме позволяет освободить 10-20 единиц земли той же площади, занятой под сельское хозяйство; 2) экономия природных ресурсов (требуют на 90% меньше воды, чем традиционные фермы) 3) устойчивость к вредителям за счет закрытого автоматизированного микроклимата; 4) низкий риск потери урожая, так как встроенные датчики анализируют состояние почвы и растений, а специальные программы регулируют вентиляцию, температуру, освещение и полив

Что растёт на сити-фермах Технология позволяет выращивать многие культуры: зелень, травы, клубнику, баклажаны, грибы. Среди ягод популярна жимолость и земляника. Также можно культивировать цветы, например, тюльпаны, нарциссы, герберы. Популярными травами для выращивания являются мята и базилик, а среди салатов – руккола и айсберг.

А поподробнее про зелень? Россельхозбанк подсчитал, что к 2030 году жители городов России будут съедать в среднем 12 кг свежей зелени в год вместо 7-8 кг в год сейчас. В ближайшие 10 лет рынок зеленных культур будет расти опережающими рынок темпами, а сегмент салатной зелени, будет составлять 75-80% российского рынка зеленных культур. Наиболее высокие темпы роста в ближайшие 10 лет будут показывать производства зелени и салатов, выращенных на вертикальных фермах. Развитие технологий вертикального фермерства позволит выращивать овощи и зелени в любых климатических условиях, что станет особенно актуально в регионах где тепличное овощеводство и овощеводство открытого грунта нерентабельно или затруднено из-за суровых климатических условий - например, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале. Я хочу сити-ферму. Чего ожидать – смотрим на примере действующих ферм В первую очередь, необходимо понимать порог входа на рынок. Сами участники рынка оценивают его по-разному, учитывая различные факторы. Так, по мнению основательницы ижевской сити-фермы «Зелёная фея» Марии Дмитриевой, которая сейчас получает дополнительный опыт в «Школе фермера» РСХБ, для запуска бизнеса может хватить 500 тыс. рублей.

Ранее Мария работала в совсем не связанной с сельским хозяйством финансовой организации, а теперь радует жителей Удмуртии насыщенной микроэлементами микрозеленью: это знакомые нам подсолнечник, горошек, редиска, свекла и другие овощные и злаковые культуры в стадии появления первых листьев. Особенность производства в том, что в пищу идут пророщенные растения высотой до 15 см на стадии роста в 2-3 листочка – их можно есть просто так или добавлять в смузи, салаты, украшать ими выпечку и т.д. По словам Марии, в месяц можно рассчитывать на выручку до 150 тыс. рублей, а сам бизнес окупает себя за 2 года.

При планировании бизнеса обязательно нужно понимать каналы сбыта и изучить спрос – то есть иметь представления о клиентах. Мария содержит собственный розничный магазин, участвует в ярмарках, в том числе на «Вкусных пятница» РСХБ, продвигает свой бренд через социальные сети и маркетплейс фермерской продукции Своё Родное. Продукцией фермы пользуются рестораны, кафе, просто обычные люди – и не только! «Среди моих клиентов даже хомячки и снегири», – рассказывает Мария. Основатели удмуртского КФХ «За Зелень!» Татьяна и Роман Кирдяновы подчёркивают, что порог входа в бизнес зависит от выбранных культур для выращивания: так, в 60 тыс. рублей обойдётся 1 гидропонная установка стеллажного типа, а вот профессиональная всесезонная теплица на 450 кв. м потребует 5-6 млн рублей, и то без учёта стоимости участка. Сами супруги начали дело в 2014 году с зелени и редиса, однако впоследствии сосредоточились на зелени как более рентабельной культуре. Сейчас фермеры выращивают зелень на площади около 1 тыс. кв. м и собираются кратно расширить производство. Кирдяновы говорят, что в их случае бизнес окупился через 4-5 лет. «Школа фермера» также помогла пополнить знания – её посещал муж Роман.

Средний доход в отрасли супруги оценивают в 200 тыс. рублей с поправкой на различие в выращиваемых культурах, условия сбыта и другие факторы. Сбыт организован через сети крупных розничных магазинов, а также сегмент HoReCa и частных лиц. Заявки принимаются через социальные сети, мессенджеры. По оценкам экспертов РСХБ, верхний порог входа в сити-фермерство редко превышает 10 млн рублей, АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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