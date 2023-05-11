РСХБ: пользователи Интернета стали больше интересоваться биопестицидами, гидропоникой и селекцией

Фото: пресс-служа АО «Россельхозбанк».

Аналитики Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка проанализировали динамику изменения интереса пользователей к сфере агротехнологий с марта 2022 года по март 2023 года. Пользователи все чащи интересуются биопестицидами, методами удобрения растений на вертикальных фермах и селекцией.

Сфера агротехнологий – это быстрорастущий сегмент АПК. Эту тенденция подтверждают результаты исследования поисковых запросов в сети Интернет, которое провели аналитики Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Каждый четвертый запрос в интернете по теме агротехнологий (22.5% за прошедший год) был связан с биопрепаратами - биологическими средствами защиты растений (БСЗР). В остальных случаях (77.5% запросов по теме агротехнологий за прошедший год) пользователи проявляли больший интерес к традиционным пестицидам (химическим средствам защиты растений - ХСЗР). Показателен один из международных трендов последнего времени – использование БСЗР для борьбы с возбудителями болезней у растений. Микроорганизмы, содержащиеся в биопрепаратах, в отличие от ХСЗР, не наносят вред природным экосистемам и не транслируют риск (иногда серьезный) для здоровья человека.

В части вертикального фермерства пользователи в основном интересовались гидропонными установками (90.2% запросов). На втором месте располагаются запросы по теме аэропоники (6.2%), это связано с перспективным быстрым ростом растений благодаря насыщению кислородом. Вместе с тем аэропоника уступает гидропонике в связи с существованием значительных рисков из-за открытой корневой системы (т.е. меньшая резистентность к бактериям и вирусам). Наименее популярным способом выращивания оказалась аквапоника (3.6% запросов по теме агротехнологий за прошедший год). За 12 месяцев число запросов по гидропонике и аэропонике выросло на 2.4% и 12% соответственно, что говорит о росте интереса к технологиям контролируемых средств для выращивания растений.

В отношении селекции самой популярной культурой оказался картофель (37% всех запросов). Паслен клубненосный (другое название картофеля) является одним из наиболее распространенных продуктов питания, а по объемам его производства в 2022 году Россия заняла третье место в мире. Второй по популярности запрос связан с селекцией пшеницы (28% запросов). По данной зерновой культуре Россия удерживает ведущие позиции производства (селекционный материал на 97% отечественного производства). На третьем месте стоит кукуруза (14% запросов за прошедшие 12 месяцев). Селекции подсолнечника посвящено 7% всех запросов. Здесь зависимость от ввоза иностранных гибридов – более 70%. Далее следует селекция ячменя (5% запросов) и ржи (4% запросов) – зависимость от иностранных гибридов на 25% и 70% соответственно. Подобные культуры менее популярны, так как основной акцент в отечественной селекции делается именно на стратегическом продукте – пшенице. На предпоследнем месте по количеству запросов (4%) – селекция сахарной свеклы. С одной стороны, именно здесь фиксируется сильнейшая зависимость от импортного селекционного материала – 90-95%. С другой – сахарная свекла является технической культурой, по важности уступая, например, картофелю или пшенице. На последнем месте, занимая 2% всех запросов, находится рапс. Здесь импортоориентированность также существенна – 60%.

«Важным показателем является то, что пользователи все чаще начинают интересоваться биологическими средствами защиты растений, которые не наносят вред экологии и ущерб здоровью человека. Очевидно, что фермерское сознание переживает в данном контексте существенные изменения. Интерес в пределах отечественного рынка во многом отражает устойчивый международный тренд на использование гидропонной методики выращивания в искусственных контролируемых средах. Селекционная деятельность чрезвычайно важна в контексте национальной политики импортозамещения. Переориентации на внутренние интеллектуальные и научные ресурсы, многочисленные запросы по выведению новых сортов стратегических для России культур (картофель, зерновые и пр.) вполне очевидны и оправданы», - отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Данный анализ был проведен посредством использования отечественного сервиса для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам «Яндекс.Wordstat». В основе полученных выводов лежал подсчет количества показов в поисковике «Яндекс» по заданным ключевым словам за последний год (в частности, были взяты термины из сегмента средств защиты растений, вертикального фермерства и селекционной деятельности). С этой целью использовалась опция «История запросов» внутри системы «Яндекс.Wordstat» по целевым формулировкам и сопутствующее суммирование абсолютных значений показов за год (12 месячных значений). Ознакомиться подробнее с исследованием, а также другими аналитическими материалами об агротехе можно в проекте Агробит, представленном на платформе «РСХБ в цифре». АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Актуальные новости по тематике агротехнологий, короткие питчи стартапов, анонсы релевантных мероприятий, сведения об инновационных разработках и инвестиционных сделках доступны в Telegram-канале Агротех Стартапы.

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