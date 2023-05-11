Минэкономразвития России и РСХБ запускают совместную программу поддержки агробизнеса

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Министерство экономического развития России в партнерстве с Россельхозбанком объявляет о старте масштабной федеральной программы поддержки предприятий АПК. Программа будет реализована на базе сети региональных государственных центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и экосистемы «Своё» для предприятий АПК от Россельхозбанка.

В рамках данной программы агропредприятия и агропредприниматели по всей России смогут представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах «Своё Фермерство» и «Своё Родное», а также бесплатно получат дополнительную промо-поддержку в течение одного месяца. Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц в сегменте В2В и В2С, которые ранее не продавали свою продукцию на этих маркетплейсах. Программа поддержки агробизнеса позволит предприятиям АПК любого масштаба получить быстрый выход на цифровой сельскохозяйственный маркетплейс, создать собственную витрину товаров и протестировать канал онлайн-продаж.

Товары участников программы получат дополнительное продвижение и в течение одного месяца будут представлены в приоритетной товарной выдаче или на специальных товарных полках «новинки месяца».

«Формирование новых каналов сбыта – одна из самых сложных задач для предпринимателей. Ее решение порой определяет успешность бизнеса в целом. Мы видим, что предпринимателям нужна помощь в этой ключевой точке и запускаем специальную программу для сельхозпроизводителей, ведь для них максимально важно найти кратчайшие и быстрые пути «от поля» до потребителя. Стоит отметить, что для фермеров сейчас действуют и другие целевые программы: «Агростартап», помощь в расширении рынков сбыта, участие в государственных закупочных интервенциях, акселерационные программы и многое другое», – отмечает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Учитывая высокую значимость фермерского сообщества, а также особое внимание к малому агробизнесу со стороны руководства государства, Россельхозбанк продолжает совершенствовать механизмы поддержки агробизнеса. В частности, благодаря реализации совместного федерального проекта с Минэкомразвития российские аграрии получат возможность расширить каналы сбыта и запустить онлайн-продажи своей продукции на крупнейших аграрных маркетплейсах «Своё Фермерство» и «Своё Родное», а также получат дополнительную промо-поддержку на бесплатной основе», - подчеркнул Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Кроме того, эксперты аграрных маркетплейсов «Своё Фермерство» и «Своё Родное» предоставят участникам программы бесплатные консультации по работе с маркетплейсами, инструкции для оформления собственного интернет-магазина и размещения товаров, поделятся экспертизой и рекомендациями для старта продаж. Для участия в программе необходимо с 11 мая по 9 июня 2023 года подать заявку в одном из центров «Мой бизнес» (для предпринимателей Москвы – в ГБУ «Малый бизнес Москвы») либо в онлайн-формате, заполнив специальную форму по ссылке. Срок действия программы ограничен.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Реклама. Рекламодатель: АО «Россельхозбанк». Токен: LjN8K2zcu.