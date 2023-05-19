На Смоленщине «Единая Россия» наградила победителей и призеров конкурса школьных музеев

Фото: smolensk.er.ru.

Музей школы №33 в Смоленске всегда открыт для учеников – здесь не только проводят экскурсии, но и целые уроки для младшеклассников и ребят постарше. Экспонаты, а их действительно много, не все удалось разместить на стендах и в стеллаж, собирали общими силами учителя и ученики, что-то передавали родители и выпускники.

«Вот эту каску нашли во время экспедиции, один из наших учеников вместе с отцом отреставрировал ее, воссоздал, как она изначально выглядела. Еще один уникальный экспонат, который особенно любят рассматривать дети – малогабаритная кухня. Ее в музей передал дедушка одного из выпускников», - рассказывает руководитель музея Вера Сазонова.

Она проводит экскурсию для коллег из других школ, которые также приняли участие в конкурсе «Единой России». О своей работе в цифровом и других форматах рассказали руководители 25 музеев Смоленщины. Один из них – Верхнеднепровской школы №3 - получил признание на федеральном уровне и сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Их можно направить на новые стеллажи, стенды и оборудование.

«При школе мы работаем всего три года, хотя первую экспозицию создали еще 10 лет назад. Сделали ремонт в одном из классов, своими силами сколотили стенды и открыли музей под названием «Старая траншея». Потому что когда наш отряд отправляется в поля, то именно в траншеях находим личные вещи бойцов, вооружение и самое главное – солдатские медальоны. Они помогают восстанавливать имена», - поделился руководитель и командир поискового отряда «Боец» Сергей Голубков.

Фото: smolensk.er.ru.

Этим важным делом он и другие бойцы занимаются почти 35 лет, об этом и рассказали в конкурсной заявке. Заслуженные награды дорогобужанам и другим участникам вручили секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов и член регионального политсовета партии Михаил Леоненков.

«Приятно, что люди, которые сегодня занимаются музеями, вовлечены, ищут новые методы работы. Это наша самая главная задача - найти механизмы, которые сделают музеи комфортными, современными и, конечно, посещаемыми. Чтобы туда приходили дети, возможно, их родители. Это важная работа - часть нашего большого проекта «Историческая память». Так мы сохраняем нашу историю, вовлекаем людей, особенно нашу молодежь, в ее изучение», - рассказал Игорь Ляхов, который является координатором этого проекта в регионе.

После награждения для смолян организовали чаепитие, где в неформальной обстановке педагоги могли задать волнующие вопросы. Один из них – отсутствие единого учебника по истории, который был бы написан живым и понятным детям языком.

«Ученикам должно быть интересно на уроках, только так мы через историю сможем воспитать патриота и гражданина нашей страны», - считают руководители музеев.

Звучали и бытовые вопросы, связанные с нуждами сельских школ. Игорь Ляхов отметил, что их проработкой займутся депутаты от округов.

Напомним, конкурс школьных музеев «Единая Россия» проводит не первый год. Смоляне и в 2022-ом получили признание на федеральном уровне.

По итогам регионального этапа в 2023 году победителями в номинации «Лучший сельский школьный музей» стали:

I место – Военно-исторический музей «Старая траншея» МБОУ «Верхнеднепровская СОШ № 3» Дорогобужского района Смоленской области, который занял 2 место в федеральном этапе конкурса в ЦФО.

II место – Историко-краеведческий музей МБОУ «Надейковичская СШ имени И.П. Гоманкова» Шумячского района Смоленской области.

III место – Школьный музей боевой и трудовой славы МБОУ «Мурыгинская СШ» Починковского района Смоленской области.

Победители в номинации «Лучший городской школьный музей»:

I место – Школьный музей «Смоляне – жители и защитники блокадного Ленинграда» МБОУ «СШ №12» города Смоленска.

II место – Краеведческий музей МБОУ «СШ № 33» города Смоленска.

III место – Военно-исторический музей «Поиск» МБОУ СШ № 2 города Вязьмы Смоленской области.