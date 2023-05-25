22 – 28 мая Что нужно знать о предварительном голосовании?

Что нужно знать о предварительном голосовании.

Кандидаты, которых выберут жители, и будут представлять партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу в сентябре.

Что такое предварительное голосование?

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая выбирает кандидатов на основные выборы не в партийных кулуарах, а прислушиваясь и доверяя мнению смолян. Любая крупная избирательная кампания для «Единой России» не обходится без предварительного голосования. Процедура не имеет аналогов, ведь партия сама организует предварительные выборы.

Кто может принять участие в предварительном голосовании?

В предварительном голосовании «Единой России» может принять участие каждый житель Смоленской области. Главные требования – на момент участия в ПГ (Прим.ред. – предварительное голосование) кандидату должен исполниться 21 год, смолянин должен предоставить справку о несудимости, а также участник не может принадлежать к другой политической партии, но при этом может быть беспартийным.

Регистрация кандидатов завершилась 27 апреля. В списке – более 200 жителей Смоленской области. Практически семь участников борются за одно место. Среди них – общественники, блогеры, деятели культуры и спорта, действующие политики и даже участники СВО.

Кандидаты уже встретились с лидерами «Единой России» в Смоленской области – обсудили предстоящее голосование и работу в команде.

«Единая Россия» – единственная партия, которая отбирает кандидатов для основных выборов, прислушиваясь к мнению смолян. Именно тот, кто заручится наибольшей поддержкой на предварительном голосовании, представит партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу и не иначе», – прокомментировал вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов, который курирует избирательный процесс в Смоленской области.

Как отметил секретарь Смоленского регионального отделения партии Игорь Ляхов, большой плюс, что участники – абсолютно разные люди – молодежь, управленцы, представители творческих союзов, молодые ученые.

«Мы подвели некие промежуточные итоги, познакомились с нашими кандидатами ближе, в диалоге с ними определили цели и задачи предварительного голосования, сориентировались на дальнейшую работу. Предварительное голосование не должно стать яблоком раздора, а наоборот, должно сплотить кандидатов, создать единую команду для дальнейшей работы», – подчеркнул он.

Как устроено электронное голосование, насколько это безопасно?

Электронное предварительное голосование проходит на сайте PG.ER.RU. Уникальная технология позволяет проводить его в онлайн формате максимально легитимно благодаря шифрованию и хранению данных по технологии блокчейн.

Голосование рейтинговое, а это значит, что избиратель может отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Победит тот, кто наберет большинство голосов.

Онлайн голосование – это удобный формат. Свой выбор избиратель может сделать дома, в гостях и даже находясь в командировке, необходима лишь подтвержденная запись на сайте «Госуслуг».