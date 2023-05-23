Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Молодежные организации Смоленщины участвуют в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения партии.

Активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства» Алина и Карина уже давно волонтеры. Совмещают добрые дела с работой и учебой. Их главный принцип по жизни – быть полезными. Они организуют патриотические акции, помогают пожилым людям. Во время пандемии на них легла большая нагрузка – возили лекарства и продукты одиноким пенсионерам.

«Большие дела начинаются с малого, главное не быть равнодушным», - рассказывают девушки. Между добрыми делами они нашли минутку, чтобы стать избирателями электронного предварительного голосования «Единой России».

«Предварительное голосование действительно очень удобная процедура. Проголосовать за понравившегося кандидата можно даже с телефона, в любом месте, где есть интернет. Для нас, как для волонтеров, это действительно важно, ведь можно отдать свой голос, не отрываясь от добрых дел. В этом году в голосовании принимает участие и наш руководитель, поэтому вся команда наших активистов обязательно примет участие в электронном голосовании», - рассказала председатель Совета региональных координаторов СРО ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Алина Юркова.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» - молодежное крыло партии. Они не только помогают смолянам – из последнего – откликаются на просьбы помочь в бытовых вопросах семьям мобилизованных, но и давно участвуют в политической жизни Смоленской области. Они также присоединились к голосованию.

«Мы всегда в движении, застать нас дома просто невозможно, поэтому очень удобно, что голосование проходит онлайн. Для нас – молодых ребят – это самый привычный и понятный формат. Мы – молоды, а значит, от нас многое зависит!», - рассказал Алексей.

Напомним, Голосование пройдет с 22 до 20:00 28 мая. Проголосовать можно будет в режиме онлайн на специальном сайте - PG.ER.RU. Для зарегистрированных пользователей доступны два бюллетеня с кандидатами по одномандатному избирательному округу и соответствующей региональной группе.

Голосование продлится до 26 мая включительно.