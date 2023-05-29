Больше 60-ти тысяч смолян сделали свой выбор на сайте предварительного голосования «Единой России»

Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

По итогам электронного предварительного голосования в Смоленской области свой выбор сделали 60 185 жителей, что составило 8,13% от числа избирателей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Завершилась важная партийная процедура – предварительное голосование «Единой России». В этот раз оно проходило исключительно в электронном формате. Для Смоленской области эта процедура стала традиционной, еще в 2013 году в нашем регионе, одном из первых, начался отбор кандидатов с помощью предварительного голосования.

В этом году в партийной процедуре участвовали 203 кандидата, как по одномандатным округам, так и по региональным группам. Хочу отметить высокую конкуренцию на место – 5,9%. Кандидатами стали смоляне, ранее не имеющие политического опыта - аграрии, работники культуры и образования, медицины, представители молодежных организаций, участники СВО, а также действующие депутаты областной Думы и городского Совета.

Хочу выразить слова благодарности жителям Смоленской области, которые отнеслись к предварительному голосованию крайне серьезно и активно приняли участие. Основываясь на выборе смолян, мы сформируем списки кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва в сентябре», - прокомментировал секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Результаты электронного голосования уже доступны на сайте PG.ER.RU.