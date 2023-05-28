Анатолий Овсянкин: «Задачи, стоящие перед пограничниками, стали ещё опаснее и сложнее»

Председатель Смоленского городского Совета поздравил пограничников с профессиональным праздником.

28 мая является важной датой для всех, кто с честью охраняет рубежи Отечества, пресекая любые посягательства на свободу страны, её территориальную целостность и безопасность. - Вы первыми встречаетесь с вызовами, оберегаете границы России от преступлений и противоправности. И сейчас, когда идёт специальная военная операция, когда круглосуточно нужно быть готовыми к злостным провокациям и угрозам, задачи, стоящие перед вашей службой, стали ещё концентрированнее, опаснее и сложнее. Благодарю от имени смолян военнослужащих и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России за верность долгу и присяге, доблестную защиту Отечества. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в нелёгком деле. Спокойствия и терпения вашим родным и близким! - сказал Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.