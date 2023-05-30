Смоленскэнерго предупреждает о необходимости соблюдения правил работы автомобильного транспорта в охранных зонах линий электропередачи

Фото: ПАО "Россети Центр ".

В связи с наступлением периода, когда активизируются строительные, сельскохозяйственные и дачные работы, специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения вблизи электроустановок. Руководители предприятий, организаций и учреждений, частные предприниматели, а также жители Смоленской области при осуществлении работ с использованием автотранспортной техники (в том числе с подъемными механизмами) должны помнить, что любые несогласованные с электросетевой компанией действия в охранных зонах объектов электроэнергетики являются грубейшим нарушением законодательства и могут привести к серьезным последствиям.

Фото: ПАО "Россети Центр ".

Противоправные действия могут привести к перебоям работы объектов электросетевого хозяйства и электроснабжения потребителей, но, что самое страшное, чреваты серьезными последствиями, вплоть до смертельных случаев, для самих нарушителей.

Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 утверждены «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстающими по обе стороны от крайних проводов на расстоянии 2 метра – для ВЛ 0,4 кВ; 10 метров – для ВЛ 10 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ 110 кВ.

Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. Будьте осторожны, берегите свою жизнь. Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса по круглосуточному бесплатному номеру Контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.