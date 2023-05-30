ЖКХ, дороги, водоснабжение – на прием граждан в Рославле пришло более тридцати человек

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Рославле.

Во встрече с жителями района также приняли участие депутат регионального парламента Игорь Титов и секретарь местного отделения «Единой России» Валерий Новиков.

Было рассмотрено более тридцати обращений. Заявителей волновали вопросы ремонта дорог, догазификации, проведения водопровода, благоустройства придомовых территорий, обновления кровли в учреждении культуры и высокие счета за ОДН.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Рославле.

Бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей Тамара Николаевна рассказала, что несколько месяцев платит за электроэнергию по нормативу, потому что счетчик нуждается в замене. «Я потребляю гораздо меньше установленного тарифа, но плачу в два раза больше», - пожаловалась пенсионерка.

Тут же созвонившись с уполномоченной организацией, Игорь Васильевич пообещал, что счетчик будет поставлен уже на следующей неделе.

Сразу несколько тем беспокоило жителя Рославля Юрия Ивановича. Одна из них - плохое освещение на 1-м переулке Маяковского. «Часть улицы сделано, а дальше – темнота. Надо столбы ставить, штук 5 будет достаточно». Также заявитель посетовал на плохое состояние дороги от переулка до улицы Маяковского. «Здесь нужно грейдер пустить. Ямки расположены в шахматном порядке, проехать невозможно».

Игорь Ляхов заверил, что обе проблемы будут решены. Валерий Новиков добавил, что грейдирование проведут в самые краткие сроки.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Рославле.

С просьбой подвести к частному дому водопровод обратился Владимир Иванович с улицы Энгельса. «Оперативно разберемся», - ответил спикер заксобрания.

С целым списком вопросов на прием пришли главы сельских поселений. Один из наиболее острых – водоснабжение территории. Ремонт водонапорных башен требуется в Астапковичском, Перенском, Липовском поселениях. Содействие пообещал оказать депутат Игорь Титов: «Готовьте письма, не затягивайте. В ближайшее время отдадим их в работу».

Также совместную финансовую помощь парламентарии окажут спортивной школе «Торпедо» на приобретение оборудования с целью создания более комфортных условий для занятий самбо и дзюдо. Кроме того, Игорь Ляхов рассказал директору учреждения о возможностях улучшения материально-технического оснащения в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа самбо». Председатель облдумы пообещал организовать встречу с представителями Федерации для уточнения критериев, которые нужно соблюсти для участия в проекте.

«Традиционно, выезжая в районы, понимаю, что буду встречаться с людьми, которые приходят, осознав, что на местном уровне нет возможности решить их вопрос. И, к сожалению, это так, потому что финансовые ресурсы ряда районов ограничены. Сегодня в приоритете были вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Очевидно, нам нужно выходить на федеральных коллег с тематикой по платежам за ОДН. Считаю несправедливым, что на тех людей, которые добросовестно оплачивают все квитанции, возлагаются и платежи неплательщиков. Остаются сложными вопросы дорог в Рославле, освещения, есть территории, где имеются трудности с водоснабжением. Ряду сельских поселений требуется помощь с ремонтом водонапорных башен - этот вопрос мы будем решать совместно с депутатом облдумы Игорем Титовым. Подчеркну, что каждое обращение находится на контроле и будет проработано».