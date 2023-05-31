Табачный след

Курение становится катастрофой. Фото: Оксана ЗУЙКО

Несмотря на множество фактов о вреде сигарет, систем нагревания и вейпов, постоянном росте цен на акцизы, спрос на продукцию все еще большой. Неделя отказа от табака в честь Всемирного дня без табака, который отмечается сегодня, 31 мая, очередной повод вспомнить о колоссальном вреде этой пагубной привычки.

По данным Всероссийской организации здравоохранения, 10 лет назад от последствий потребления никотина погибли около 6 миллионов человек, более 600 000 человек подверглись воздействию вторичного табачного дыма. Предполагалось, что если не остановить табачную эпидемию, то к 2030 году она приведет к смерти 8 миллионов человек. Но это произошло гораздо раньше, в 2023 году. Причём 1,2 миллиона из них – пассивные курильщики. Наша страна заняла четвертое место в антирейтинге стран, в которых табак уносит максимальное число жизней.

Антитабачный тренд

Осознав всю серьезность происходящего, в стране началась активная борьба с табакокурением. Цель – сократить долю курильщиков, сохранив их здоровье.

Сегодня в обществе всё больше формируется четкий посыл: «Бросай курить – и будешь здоровым». Представители медицинского сообщества не перестают твердить: научные исследования доказали, что выкуривание всего одной сигареты в день значительно сказывается на здоровье. В частности, повышается риск сердечного приступа или инсульта. Задумайтесь: если только одна сигарета вызывает такие последствия, тогда что происходит с организмом, если привычка растягивается на годы? Правда в том, что проблемы со здоровьем, которые могут появиться, прямо пропорциональны количеству выкуренных сигарет и длительности воздействия дыма на организм.

Никотиновая зависимость может вырабатываться уже после первых нескольких сигарет. Развитие пристрастия к табакокурению происходит из-за постоянной стимуляции выработки эндорфинов. После «дозы» никотина человек чувствует прилив сил, бодрости и активности, возникает ощущение улучшения работоспособности. Со временем для достижения желаемого эффекта человеку приходится курить всё чаще. После окончательного формирования пагубной привычки курильщику требуется минимум 10 сигарет.

Химическая структура и физические свойства никотина позволяют ему быстро попадать через слизистую оболочку ротовой полости в системный кровоток, а затем в различные клетки организма. В клетках головного мозга он обнаруживается уже через 8 секунд после первой «затяжки».

Вместе с табачным дымом в организм человека попадает более 7000 химических веществ, в том числе сильнейшие токсины – никотин, монооксид углерода, акролеин.

У многих курение ассоциируется только с раком легких, но никотиновая зависимость также провоцирует психопатологии, сердечно-сосудистые, аутоиммунные, эндокринные заболевания. Потребление никотина является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 26% смертей от туберкулеза, 24% инфекций нижних дыхательных путей.

Табачный след – Курение наносит колоссальный вред всему организму, поскольку нет ни одного органа, который не подвергался бы его токсичному воздействию, – говорит главный внештатный профилактолог Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ СОВФД Наталья Лебедева. – При выкуривании пачки сигарет человек вводит в организм свыше 400 мл угарного газа, в результате концентрация карбоксигемоглобина в крови возрастает до 7-10%. Все органы и системы курильщика постоянно сидят на голодном кислородном пайке. После проникновения сигаретного дыма в лёгкие никотин попадает в мозг уже через 7 секунд. Мозговые процессы на время возбуждаются, а затем надолго тормозятся. Органы дыхания принимают на себя атаку.

Также внесла свои коррективы пандемия. Первые исследования показали, что постоянно подвергающиеся воздействию табачного дыма легкие оказываются более уязвимыми при тяжелых формах болезни.

Хочу обратить внимание: курение приводит к ряду необратимых изменений организма. В настоящее время фиксируется активный рост заболеваемости хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и различными онкологическими заболеваниями, связанными с курением.

Биологически активные вещества, содержащиеся в табаке, побуждают сердечную мышцу работать в учащённом ритме, сосуды становятся более жесткими, ухудшается периферическое кровообращение, которое впоследствии может привести к гангрене нижних конечностей.

При этом если о вреде, который наносит курение человеку, мы знаем, то о вреде вэйпов и систем нагревания табака пока мало изученной информации, но некоторые наработки все же имеются.

Электронки: развеиваем мифы

Чтобы понять, что классические сигареты вредны, потребовалось около пятидесяти лет. Соответственно, чтобы доказать вред электронных сигарет, необходимо провести аналогичные исследования. Но уже известно, что вред от использования электронных аналогов сигарет не сравним с теми последствиями, которые оказывает на организм классическое употребление табака.

Под красивым дизайном и вкусным запахом скрывается смертельная опасность. Аэрозоль электронной сигареты может содержать никотин и другие вещества, вызывающие привыкание и способные вызывать заболевания легких, сердца и рак. Также электронные сигареты обычно содержат: пропиленгликоль и/или растительный глицерин, который усиливает раздражение легких и дыхательных путей после концентрированного воздействия; летучие органические соединения, которые при определенных уровнях могут вызывать раздражение глаз, носа и горла, головные боли и тошноту, повредить печень, почки и нервную систему; ароматизаторы. Исследования показали, что некоторые ароматные добавки содержат различные уровни химического вещества под названием диацетил, которое связано с серьезным заболеванием легких, называемым облитерирующим бронхиолитом.

Также при перегревании электронки или, если на нагревательный элемент поступает недостаточное количество жидкости (так называемая «сухая затяжка»), образуется канцерогенное вещество формальдегид. Кстати, его в этом виде сигарет содержится в 5-15 раз больше, чем в классических.

Многие курящие люди, попробовавшие электронные сигареты, сочетают их с традиционными сигаретами, тем самым становясь «двойными» курильщиками, и наносят двойной удар по здоровью.

Спасение курящих – дело рук самих курящих

Табачный след Оптимальный способ сохранить и восстановить здоровье – полный отказ от курения. Когда человек пытается бросить курить, у него могут быть самые разные симптомы, среди которых: раздражительность, снижение концентрации внимания, проблемы со сном, повышенный аппетит, мощная тяга к табаку. Но при желании с ними довольно легко можно справиться. А польза от отказа от курения – снижение риска тяжелых заболеваний и улучшение самочувствия – значительно перевешивает временные неудобства. У тех, кто бросил курить, уже через месяц улучшается работа сердечно-сосудистой системы, а через год значительно снижается риск инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца, восстанавливается уровень тиреотропного гормона и налаживается функция щитовидной железы.

Больше информации о том, как бросить курить, вы найдете на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Сейчас самое время отказаться от этой пагубной привычки!

В тему

Каждые 8 секунд от заболеваний, вызванных табаком, умирает один человек. Специалисты здравоохранения считают, что более 25 болезней связаны с табаком. Одна выкуренная сигарета укорачивает жизнь человека на 6-15 минут, тем самым курильщики укорачивают свою жизнь в среднем на 8-10 лет.