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Общество1 июня 2023 14:25

Железнодорожники поздравили юных пассажиров в честь Дня защиты детей на вокзалах в Смоленской области

На железнодорожных вокзалах в Смоленске, Вязьме и Гагарине 1 июня прошла акция «Подари радость»
Кира ФИЛИППОВА
Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На железнодорожных вокзалах в Смоленске, Вязьме и Гагарине 1 июня прошла акция «Подари радость». В ходе мероприятий железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции поздравили юных пассажиров с Днем защиты детей, подарили воздушные шары, тематические сувениры с железнодорожной тематикой и ещё раз напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Для учащихся средней школы № 10 Имени Героя Советского Союза Д. Е. Кудинова г. Вязьмы сотрудники МЖД провели экскурсию по железнодорожному вокзалу и конкурс рисунка на асфальте.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: предоставлено партнером

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