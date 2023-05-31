Спартакиада Смоленскэнерго объединила 400 энергетиков на празднике спорта

Фото: ПАО «Россети Центр».

В конце мая 2023 года шесть команд энергетиков филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» приняли участие в XXXI летней спартакиаде, посвященной 60-летию образования «Смоленскэнерго». Соревнования, в которых участвовали 400 энергетиков и членов их семей, были подготовлены и проведены руководством и профсоюзной организацией на стадионе поселка Красный Смоленской области.

Совет молодежи филиала организовал спортивно-танцевальный флешмоб, в котором приняли участие все желающие. В ходе соревнований молодежь проводила игры и конкурсы для детей, пока их родители состязались в разных видах спорта. Соревнования проходили в личном и командном зачете по семи видам спорта: волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, перетягивание каната, легкая атлетика, стритбол, плавание. Победу в эстафетном беге среди женских команд одержали девушки исполнительного аппарата, лучшими среди мужчин стали представители западной зоны ответственности. В личном зачете по гиревому спорту 1 место у сотрудника исполнительного аппарата Виталия Голубкова, 2 место – у Леонида Лесового из западной зоны ответственности филиала, 3 место – у Дмитрия Засимовича из центральной зоны ответственности филиала. Уже по сложившейся многолетней традиции вне зачета в легкоатлетической эстафете и гиревом спорте приняла участие команда будущего студенческого строительного отряда, который в летние месяцы будет трудиться на объектах филиала.

В личном зачете по плаванию среди женщин лучшими уже много лет являются Ирина Тимошенкова и Светлана Гомонюк из исполнительного аппарата, бронзовый призер – Ирина Рогова из центральной зоны ответственности. У мужчин в числе победителей Михаил Рвачев и Антон Михайлов из исполнительного аппарата и Максим Сумарин из центральной зоны ответственности. В командном зачете лучшими пловцами стали представители исполнительного аппарата.

В соревнованиях по стритболу на высшую ступень пьедестала поднялась команда центральной зоны обслуживания. Работники западной зоны обслуживания стали победителями в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, перетягиванию каната. Медали разного достоинства, завоеванные во всех видах спорта, дали им возможность одержать победу в общекомандном зачете спартакиады. В соревнованиях руководителей (в этом году по дартс) 1 место у начальника Починковского района электрических сетей Александра Лапыкина, 2 место занял начальник Велижского РЭС Андрей Богатырев, 3 место у начальника Глинковского РЭС Артема Новикова.

«Спартакиада – это отличная традиция, поддерживающая командный дух коллектива смоленских энергетиков. Участие в спортивных соревнованиях – это заявка на активную жизненную позицию и стремление к здоровому образу жизни, которые сотрудники подтверждают готовностью двигаться вперед, развиваться, добиваться успехов и побеждать. Все участники спартакиады продемонстрировали высокий уровень подготовки, а зрители получили яркие впечатления и эмоции», – отметил заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.