Смоленские школьники познакомились с профессией энергетика и повторили правила электробезопасности

Фото6 ПАО «Россети Центр».

В январе – мае 2023 года специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» провели 40 занятий по электробезопасности в разных школах области. За пять учебных месяцев благодаря специалистам филиала повторить правила электробезопасности смогли более 900 детей.

Уроки электробезопасности прошли в школах Холм-Жирковского, Духовщинского, Смоленского, Гагаринского, Хиславичского, Вяземского, Новодугинского, Демидовского, Велижского, Дорогобужского, Рославльского, Кардымовского, Ершичского, Руднянского, Монастырщенского, Шумячского и Сычевского районах области, а также в учебных заведениях г. Смоленска.

Летом в детских лагерях отдыха и на пришкольных площадках Смоленской области работа по профилактике электротравматизма продолжается. Запланировано провести тематические мероприятия в детских лагерях отдыха вблизи Смоленска и летнем оздоровительном центре в Дорогобуже.

«У школьников начались длинные летние каникулы, в преддверии которых весной было так важно вновь напомнить о правилах безопасного обращения с электричеством. Главная цель бесед наших специалистов - предупредить сторонний электротравматизма, рассказать о том, как уберечь себя от поражения электрическим током, объяснить основные правила электробезопасности. Наша задача – донести информацию так, чтобы дети всегда помнили, что электросетевое оборудование опасно для жизни и здоровья», – отметил заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.