Игорь Ляхов и Наталья Полушкина подали документы на выдвижение в «тройке» «Единой России»

Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель облдумы Игорь Ляхов подал документы в оргкомитет по проведению предварительного голосования.

- Мои коллеги-однопартийцы если во время Президиума поддержат мою кандидатуру, то, уверен, мы будем работать совместно с другими кандидатами мощной командой, работать над созданием программы социально-экономического развития, которая станет документом, объединяющим чаяния смолян, - прокомментировал Игорь Ляхов. - Наша задача сделать жизнь на Смоленщине лучше, поддержать социально незащищенных людей, семьи участников СВО. Партия «Единая Россия» создана по инициативе Президента нашей страны, он ее лидер, человек, который объединил общество. И наша важнейшая задача объединить смолян с главной целью - победить ради наших ценностей - это целостность государства, сохранение нашего языка, нашей культуры, исторических завоеваний, семейных ценностей, и только в единении мы можем это сделать. Задача наших кандидатов сделать все, чтобы наша страна и область динамично развивалась, и чтобы это чувствовал каждый смолянин.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Еще одним кандидатом «тройки» стала Наталья Полушкина – она много лет посвятила работе с детьми-сиротами, а сегодня возглавила региональный филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

- Работая более 20 лет в социальной сфере, понимаю, что есть знания, есть опыт, который может быть востребован на региональном уровне, есть команда, которая поддерживает, - отметила Наталья Полушкина.- Это те специалисты, которые стояли у истоков создания форм семейного устройства детей-сирот, родителей, создания региональной системы постинтернатного сопровождения. Как показала практика – эти направления стали одними из первых в России. Очень надеюсь, что и жители нашего города и области нас поддержат, и мы сможем решить и другие региональные задачи.

Отметим, предварительное голосование по кандидатурам общеобластной части списка состоится 6 июня. Ранее Генсовет «Единой России» предложил Смоленскому региональному отделению партии рассмотреть кандидатуру врио губернатора Василия Анохина для участия в «тройке». Окончательное решение примут участники региональной партийной Конференции в середине июня.