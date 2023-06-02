Россельхозбанк определил среднюю стоимость строительства дома

Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк".

Аналитики портала Своё Село оценили среднюю стоимость проекта дома в 2023 году, его площади и технологии стен в разрезе федеральных округов. Самые дорогие проекты строят в Дальневосточном федеральном округе, а самые дешевые — в Уральском федеральном округе. На портале от Россельхозбанка можно не только оформить ипотечный кредит на покупку загородной недвижимости, но и выбрать готовый дом или построить его с нуля.

На ресурсе представлено более 2 тыс. проектов загородных домов, а также более 1 млн объектов загородной недвижимости. Цены на такие проекты разнятся от региона к региону.

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