Органический прирост: продажи фермерской «органики» за 4 дня ярмарки превысили 6,3 млн. рублей

Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк".

Эффективным каналом продвижения фермерской органической продукции стала ярмарка на Манежной площади в Санкт-Петербурге: 45 000 посетителей приобрели более 15,4 тонн «зеленых» продуктов питания на сумму 6,3 млн рублей.

Первая Всероссийская ярмарка органической продукции в Санкт Петербурге объединила 60 ведущих производителей «органики» из 31 региона России, среди которых Белгородская и Калининградская область, Приморский край, Республики Алтай, Татарстан, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ и другие. Фермеры привезли товары, соответствующие нормам, применяемым к производству органической продукции.

Всего за 4 дня ярмарку посетило 45 000 петербуржцев и гостей города, а продажи органической продукции превысили 6,3 млн. Посетители выставки приобрели 3500 кг дикоросов и грибов, 2900 кг овощей, 2500 кг мясных полуфабрикатов, 2500 кг молоко, молочных продуктов и сыров, 1000 кг продуктов из категории бакалеи, 545 кг кондитерских изделий, 1000 кг фрукты, 500 кг хлеба, 450 кг продуктов пчеловодства, 300кг ягод и 205кг чая. Итоги первой Всероссийской ярмарки органической продукции свидетельствуют об огромном интересе российских потребителей к «зеленой» продукции и стремлении россиян к правильному питанию, ответственному потреблению и продуктам органического производства.

Аналитики РСХБ прогнозируют рост потребления в сегменте: сейчас только 1% россиян выбирают продукты питания, сертифицированные как органический, к 2025 году банк видит перспективу потребления «органики» каждым десятым жителем страны. Мероприятие прошло в рамках X Невского международного экологического конгресса и организовано Россельхозбанком при поддержке Совета Федерации Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минприроды России, Минсельхоза России, Роскачества и Правительства города Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский аграрный университет и Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий провели мастер-классы и публичные лекции для посетителей ярмарки. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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