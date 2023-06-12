Юные смоляне примут участие в историко-патриотических сборах «Бородино-2023».

Ранним утром на месте сбора детей царила оживленная суета, родители давали напутствия, сопровождающие помогали размещать багаж, ребята занимали свои места в автобусе и делились эмоциями от предстоящей поездки.

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник при поддержке Российского военно-исторического общества устраивает уникальные профильные смены для школьников от 7 до 17 лет с 2018 года. Ребята живут в настоящем палаточном городке военного типа на местах былых сражений, изучая историю страны, встречаясь с интересными людьми. В этом году в Бородинский лагерь отправились десять смоленских ребят – участников «Вахты памяти», прошедшие «Школу будущего поисковика», юнармейцы.

Юные смоляне примут участие в историко-патриотических сборах «Бородино-2023».

Накануне отъезда депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Виталий Вовченко провел для ребят экскурсию по областному Совету ветеранов. Дети задавали вопросы, с удовольствием рассматривали фотографии самолетов, на которых летал Виталий Владимирович. Школьники еще до отъезда смогли почувствовать, что они команда, окунуться в историю, продемонстрировали, что они настоящие патриоты.

«Сегодня, накануне празднования Дня России, мы провели замечательное мероприятие, - пояснил Виталий Вовченко. - В лагерь «Бородино» отправились юные патриоты, занимающиеся поисковой деятельностью. Это очень важно для Смоленщины и для всей страны, что у нас есть такие «боевые» ребята, их обязательно нужно поддерживать. Патриотами не рождаются, патриотами воспитываются».

Отметим, поездка состоялась благодаря организационной и финансовой поддержке секретаря Смоленского регионального отделения «Единой России», председателя областной Думы Игоря Ляхова.

Проводила смоленскую команду и сенатор РФ от Смоленской области, руководитель поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских: «Смоленские ребята, которые ездили в военно-исторический лагерь, всегда нас радовали - наши патриоты возвращались домой с призовыми местами несмотря на то, что в лагерь едут со всей России – смена насчитывает более 600 детей. Сегодня мы отобрали самых достойных ребят, надеемся, что они на высоком уровне представят наш регион на этом замечательном всероссийском слете».

Юные смоляне примут участие в историко-патриотических сборах «Бородино-2023».

Своими впечатлениями от предстоящей поездки поделились участники смены. Школьник Артем Тюрин рассказал: «Мы с другом едем в лагерь «Бородино» впервые. Планируем изучить историю былых сражений, стать сильнее духом, окрепнуть физически. Ожидаем, что получим новые знания, знакомства и эмоции». Анастасия Легкова призналась, что перед поездкой очень волновалась, но встретив на сборе своих друзей, стала чувствовать себя увереннее. «Мне очень нравится военно-патриотическая тематика, жду новых открытий для себя и встреч с интересными людьми», - отметила школьница.

Программа лагеря «Бородино» – это сочетание исторического, военно-спортивного, культурно-туристического и духовно-нравственного компонентов. Программа пребывания в лагере разделена на тематические блоки: «Отечественная война 1812 года», «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», военно-исторический туризм. В каждом из блоков ребят ждут увлекательные экскурсии, лекции, занятия, викторины, квесты, конкурсы.