Смоленскэнерго рассказывает о правилах работы с резервными источниками электроэнергии

Фото: ПАО "Россети Центр".

Сегодня большое распространение получили автономные источники питания (АИП). Бензиновые, газовые и дизельные переносные генераторы – незаменимые помощники во многих делах. Однако при их использовании нельзя забывать о правилах электробезопасности, несоблюдение которых грозит бедой.

Возьмём простую ситуацию. Для проведения плановых работ на объекте энергетики отключили питание на линии электропередачи, идущей к населённому пункту. Один из владельцев АИП рассудил так: «Пропало напряжение – не беда. Сейчас запущу генератор и восстановлю электроснабжение в моём отдельно взятом доме».

При этом доморощенный энергетик «забыл» отключиться от сети общего пользования, и напряжение попало в линию. Конечно, запитать весь посёлок мощности его генератора не хватит, но вот хлопот сотрудникам электросетевой компании он доставил немало. Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» предупреждают потребителей электроэнергии об опасности подключения автономных источников питания к внутренней электрической сети домов, зданий и сооружений без выполнения требований, установленных «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Кроме того, необходимо согласовать подключение с энергоснабжающей организацией, к сетям которой подключен потребитель. Подключение АИП к сети потребителя разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающими возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.

Схема подключения с перекидным рубильником:

Осуществлять подключение АИП должен электротехнический персонал, прошедший инструктаж по охране труда и имеющим III группу по электробезопасности, эксплуатирующим эту электрическую сеть, или персоналом специализированных организаций. Не забывайте о том, что, нарушая нормативные требования по подключению автономных источников питания к внутренним сетям, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь персонала сетевой компании, создаете угрозу возникновения пожара и нарушаете бесперебойное и качественное электроснабжение иных потребителей.

Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети, может стать причиной серьезных травм и даже гибели людей. За подобную преступную халатность придется отвечать в соответствии с действующим законодательством.