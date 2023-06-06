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Общество6 июня 2023 12:23

Директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит «День клиента»

Встречи будут проходить с 09.00 до 18.00 на площадке МФЦ «Мои документы»
Кира ФИЛИППОВА
Фото: предоставлено «Смоленскэнерго».

Фото: предоставлено «Смоленскэнерго».

Еженедельно по четвергам заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам.

Встречи будут проходить с 09.00 до 18.00 на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии компании 8-800-220-0-220.

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