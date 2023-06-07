В Рославльском районе отреставрировали Обелиск в память о подвиге партизан

Фото: smolensk.er.ru.

Подвиг 1-й Клетнянской бригады

Деревня Жарынь входит в состав Пригорьевского сельского поселения Рославльского района. Сегодня в ней проживают 430 человек. В историю это место вошло благодаря подвигу советских граждан во время Великой Отечественной войны.

Фото: smolensk.er.ru.

1 сентября 1943 года в селе Жарынь партизаны 1-й Клетнянской бригады разгромили немецко-фашистский гарнизон. Были убиты 500 гитлеровцев, сожжен авторемонтный завод, уничтожены 181 машина, 6 складов с боеприпасами и другое военное имущество.

«Уже после войны, 25 сентября 1975 году, в память об этом событии был установлен обелиск по инициативе трудового коллектива колхоза «Красный октябрь». Автором проекта стал бывший партизан, участник Жарыньской операции», – рассказала глава Пригорьевского сельского поселения Галина Афанасенкова.

Реставрация обелиска

Несмотря на то, что за памятником ухаживали, со временем он стал разрушаться. Администрация сельского поселения обратилась к депутату Смоленской областной Думы, генеральному директору Рославльского вагоноремонтного завода Юрию Черняку («Единая Россия») с просьбой помочь с ремонтом обелиска.

«Не было никаких сомнений, что эту работу необходимо выполнить и сделать ее так, чтобы не было стыдно перед теми солдатами и партизанами, которые сложили свои головы на Жарыньской земле. Памятник нуждался в полном восстановлении, так как было очень много повреждений. В процессе работы возникали идеи использовать современные материалы. Но мы посоветовались и решили, что обелиск необходимо восстановить так, как его видели ветераны войны в 1975 году», – отметил Юрий Черняк.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Сам обелиск расположен на возвышенности и выполнен в форме клинка высотой 12 метров. Памятник виден издалека. Сегодня он капитально отреставрирован и является святым местом не только для жителей деревни, но и для каждого человека, который чтит свою историю.

«Это память о наших дедах и прадедах, которые громили врага не только на фронтах, но и в тылу, и сложили свои головы в борьбе с фашизмом. Важно, чтобы молодежь знала историю своей страны и помнила о тех героях, которые отстаивали независимость Родины. Особенно это актуально сейчас, в период проведения специальной военной операции, когда наши бойцы воюют с последователями тех, кого громили наши деды и прадеды», – поделился Юрий Черняк.

Фото: smolensk.er.ru.

История подпольщика Григория Иванова

На Рославльском вагоноремонтном заводе с большим уважением относятся к памяти о Великой Отечественной войне. И восстановление обелиска в деревни Жарынь не разовое мероприятие.

На территории предприятия установлен памятник погибшим во время войны заводчанам. А также открыта мемориальная доска руководителю подпольной группы, действовавшей на заводе в годы фашистской оккупации, Григорию Ивановичу Иванову. Благодаря его деятельности удавалось выводить из строя технику противника и организовывать диверсии. Судьба Григория Ивановича трагична. Он был выдан предателем, арестован и после пыток расстрелян вместе со всей семьей, включая трехлетнего внука.

Отметим, что Рославльский район был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1943 года. За годы оккупации, которая началась в августе 1941 года, здесь погибло 130 тысяч наших граждан.