РСХБ и Росприроднадзор с начала года собрали больше 8 тонн мусора с прибрежных зон российских водоемов

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова в День эколога и в преддверии Дня очистки водоемов на полях Форума Экология подвела промежуточные итоги проведения совместного с Росприроднадзором проекта по очистке прибрежных зон водоемов в различных регионах страны: в 2023 году собрано больше 8 тонн мусора и благоустроены прибрежные зоны в 6 регионах России. Запасы пресной воды в России являются одними из крупнейших в мире, в бассейнах крупных рек страны проживает более 80% населения. Поверхностные воды занимают 12,4 % территории России, среди них 12 морей Мирового океана, свыше 2,8 млн рек общей длиной 12,4 млн км, более 2,7 млн озёр, около 30 тыс. регулирующих речной сток водохранилищ и прудов. Они обеспечивают население страны питьевой водой и снабжают водными ресурсами различные производственные предприятия. От качества воды зависит как здоровье населения, так и работа предприятий.

День очистки водоёмов в России проводится с 2003 года и представляет собой масштабный субботник с участием волонтеров, как частных лиц, в том числе инициаторов мероприятия – дайверов, так и представителей различных объединений, коммерческих структур и представителей местных администраций. Зачастую эта активность проходит в виде соревнования, когда участники стараются собрать как можно больше мусора на дне водоемов и с прибрежных территорий.

В 2022 году Россельхозбанк совместно с Росприроднадзором запустил проект по очистке прибрежных территорий водоемов России. В ходе экологических мероприятий, проведенных в 2022 году на южных территориях России, волонтеры, в числе которых были также сотрудники региональных представительств Росприроднадзора, РСХБ и сотрудники Фонда «Экология», собрали 4 тонны мусора, включая пластик. Проект призван не только привести в порядок прибрежные территории водоемов, но также привить экологические привычки населению соблюдать чистоту в местах общественного отдыха вблизи водоемов посредством размещения информационных стендов, а также урн для сбора мусора и скамеек из переработанного пластика. Инициатива получила продолжение в 2023 году: всего запланированы мероприятия в 13 субъектах Российской Федерации: от Краснодарского края до Новосибирской области. Силами волонтеров, в числе которых сотрудники Росприроднадзора, РСХБ, Фонда «Экология» и представители региональных органов власти, планируется провести очистку территории рек Дон, Волга, Иртыш, Тобол, берег Черного моря, берега Силикатных озер Липецкой области и Финского залива. На данный момент мероприятия проведены в 6 субъектах Российской Федерации. Всего в них приняло участие 245 человек. По итогам собрано более 8 тонн мусора, установлено 23 скамейки из переработанного пластика, 15 урн и 19 информационных стендов. До конца лета планируется проведение подобных мероприятий в 4 новых регионах – Пермском крае, Новосибирской, Омской и Ярославской областях. На государственном уровне сохранность водоемов обеспечивается в рамках реализации национального проекта «Экология» и входящего в его состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». За 2022 год плановые показатели проекта были перевыполнены: площадь восстановленных водных объектов составила 17,219 тыс. га, а протяженность расчищенных участков русел рек превысила 350 км, в мероприятиях по очистке берегов водных объектов приняло участие около 1,5 млн человек. Это позволило улучшить экологические условия проживания вблизи водных объектов для 12,6 млн. человек. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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