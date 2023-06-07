Экотуризм принесет 120 млрд прибыли сельскому хозяйству

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Треть туристического потока на сельских территориях страны к 2025 году составят экотуристы. Развитие индустрии принесет до 120 млрд рублей в год реального дохода в сельской местности и составит до 2,2 % от прибыли сельского хозяйства. Этому будут способствовать государственные меры поддержки, а также цифровизация агросектора. Экологический туризм — вид путешествия без ущерба окружающей среде, сфокусированный на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. Федеральные и региональные особо охраняемые природные территории занимают порядка 12% общей площади страны. При этом с 2018 года фиксируется ежегодный прирост посетителей таких территорий в среднем на 15% в год.

Значительную долю этого потока составляют туристы, которые путешествуют в сельскую местность с относительно нетронутой природой и хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием региона. По оценкам экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, общий туристический поток на сельских территориях к 2025 году вырастет до 5 млн человек в год, более 2 млн из которых будут экотуристы, а положительный опыт развития экологического туризма будет распространен на еще большие территории страны.

«Россия представляет собой привлекательное туристическое пространство с позиций климатического, природного и культурно-исторического разнообразия. Значительный интерес с точки зрения экологического отдыха представляют Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Новгородская и Архангельская области, а также республики Якутия, Удмуртия, Калмыкия, Башкортостан, территории Алтайского и Краснодарского краев, Дальний Восток. Это территории, где и сейчас турист может соприкоснуться с практически первозданной природой», - рассказала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова на XIV международном форуме "Экология".

Одним из драйверов развития экологического вида отдыха в России стала реализация комплекса мер в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Помимо национальных проектов развитию экотуризма способствует формирование правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях, а также механизмы привлечения инвесторов для создания объектов инфраструктуры. По прогнозам экспертов Россельхозбанка доход от экологического туризма в сельской местности в России может составить 100-120 млрд рублей, или 1,7-2,2 % дохода сельского хозяйства. В долгосрочной перспективе величина дохода может приблизиться к 150 млрд рублей.

«Государственная поддержка экологического туризма увеличивает темпы развития туристско-рекреационной инфраструктуры, в том числе и на селе. Для фермеров это дополнительный источник дохода в условиях высокой конкуренции и волатильности на рынке главного направления деятельности – производства продуктов питания. Кроме того, экологический туризм обеспечит население дополнительными рабочими местами, поспособствует укреплению социальной стабильности и притоку специалистов в сельскую местность», – комментирует Наталья Худякова.

Развитие туризма на селе и на природных территориях станет драйвером и для относительно нового формата отдыха – глэмпинга (вариант проживания на природе с повышенной комфортностью). Это перспективное направление экотуризма получило официальный статус в России в 2016 году. Такой формат отдыха дает возможность горожанам отдохнуть от будничных забот в уникальных природных условиях и экологически чистых районах России.

По оценкам экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, до 10% туристического потока будет отдыхать именно в глэмпингах. По итогам первого квартала 2023 года в России насчитывается более 400 таких объектов, 60% из которых являются круглогодичными, 40% - сезонными. Развитие глэмпинг-индустрии сейчас происходит опережающими темпами, к 2025 году в России будет введено более 600 таких объектов, с учетом инфляции в долгосрочной перспективе доходы от этого вида туризма превысят 7 млрд рублей в год.

Дальнейшее развитие сельской местности и сельского туризма поддерживается быстрым внедрением цифровизации. Интернет не только облегчает жизнь на селе интеграцией современных сервисов, но и открывает широкие возможности для диверсификации аграрной занятости, в том числе в развитии сельского туризма. Сложно представить устойчивый поток туристов в сельскую местность без функции онлайн-бронирования, а также без возможности доступа не только к социальным сетям, но и средствам связи на самой ферме.

Онлайн-сервисы Россельхозбанка способствуют цифровизации жизни на селе и развитию экотуризма. Банк заупстил первую в стране платформу по агротуризму в регионах России — Свое За городом. На ней зарегистрировано 360 фермеров, предлагающих более 1500 туров в сельской местности, 214 из которых гастротуры, 600 экотуры, 482 агротура. В период с 2022 года по 2023 год количество разнообразных туров выросло в 3 раза, фермеров, предоставляющих услуги агро и экотуризма в 4 раза. Количество путешественников в целом по платформе выросло в 10 раз. Самыми популярными направлениями сельского туризма в 2022-23 гг. стали: Московская, Свердловская, Волгоградская, Ярославская, Псковская области, республики Калмыкия и Удмуртия, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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