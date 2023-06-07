Более тысячи учащихся побывали на Днях открытых дверей в Смоленскэнерго

Фото: ПАО «Россети Центр».

В течение апреля-мая 2023 года в районах электрических сетей и исполнительном аппарате филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» состоялись дни открытых дверей для студентов и школьников. В рамках мероприятий познакомиться с работой электрических сетей региона смогли более 1000 учащихся.

С гостями предприятия встретились руководители районов электрических сетей. Они рассказали, что такое энергосистема, какие взаимосвязи существуют в электросетевом комплексе и о функциях, которые выполняют энергетики компании в обеспечении потребителей электроэнергией, проинформировали об условиях труда в компании. На Днях открытых дверей учащиеся посетили диспетчерские пункты районов электрических сетей, где им подробно рассказали о процессе оперативного управления электросетевым комплексом. Также ребятам продемонстрировали специальную технику и инструменты, которые энергетики используют в работе.

Студентам вузов и ссузов подробно рассказали о профессии энергетика, об опытных специалистах, которые независимо от погодных условий в любое время года выполняют ответственную задачу по обеспечению надежного электроснабжения. Руководители проинформировали ребят о том, какие на предприятии есть службы и отделы и выразили надежду, что кто-нибудь из гостей в будущем захочет связать свою жизнь с энергетикой. С учащимися средних школ области состоялась беседа об опасности электрического тока. Ребятам напомнили о мерах электробезопасности и быту, правилах поведения вблизи действующих электроустановок и в охранных зонах линий электропередачи, показали действия по освобождению пострадавшего от воздействия электрического тока и проведение реанимационных мероприятий по его спасению.

«Проведение Дней открытых дверей в районах электрических сетей и знакомство с современными технологиями стимулирует интерес к нашей профессии у школьников и получению знаний по специальности у студентов. Подобные экскурсии создают у ребят более цельное понимание того, что такое энергосистема и какие взаимосвязи существуют в электросетевом комплексе», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.

Для справки:

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт ч.

В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – *около* 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Компания «Россети Центр» - крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив «Россети Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля «Россети Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%.

Основным акционером «Россети Центр», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «Россети Центр». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «Россети Центр» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров.

Основными стратегическими приоритетами ПАО «Россети Центр» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей.

Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.