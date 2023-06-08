При поддержке Концерна «Росэнергоатом» в Смоленске организован учебно-спортивный лагерь для детей городов-спутников АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

6 июня 2023 года в г. Смоленске состоялось торжественное открытие учебно-спортивного лагеря «Атомная энергия спорта». Это пилотный проект, реализуемый в рамках одноименной социально-значимой программы АО «Концерн Росэнергоатом». Его основная цель - популяризация здорового образа жизни в городах-спутниках атомных станций. Концерн «Росэнергоатом» уверен, что здоровый образ жизни - это ключ к успешному и счастливому будущему.

«Росэнергоатом» является надежным партнером в выполнении задач, которые поставил Президент России в области развития физической культуры и спорта, - подчеркнул советник министра спорта, генеральный директор Центра современных спортивных технологий Росэнергоатома Сергей Фомин. - Через спорт решается множество задач. Мы ведем большую воспитательную и образовательную работу, налаживаем устойчивые связи со спортивными и энергетическими вузами. Проведение учебно-спортивного лагеря - наш очередной стартап, который получил высокую оценку Министерства спорта РФ. Мы планируем сделать его проведение ежеквартальным».

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

В течение семи дней, с 6 по 12 июня юные жители атомградов будут заниматься на лучших спортивных площадках Смоленского государственного университета спорта. Свои спортивные навыки они будут развивать в нескольких дисциплинах: мини-футбол, баскетбол, самбо, бокс, волейбол, спортивный туризм.

Для участников лагеря «Атомная энергия спорта» также подготовлена интересная познавательная и развлекательная программа. Так, 7 июня ребята из Энергодара посетили город-спутник Смоленской АЭС - Десногорск, познакомились с его достопримечательностями, пообщались со сверстниками, приняли участие в спортивных турнирах.

8 июня в программе лагеря «Атомная Энергия спорта» - Олимпийский день баскетбола, 9 июня - «День Концерна «Росэнергоатом». Закрытие смены состоится 12 июня, в День России. «Атомная энергия спорта» - это возможность не только развить спортивные навыки, но и создать новые знакомства, укрепить дружбу и почувствовать себя частью большой команды единомышленников. Программа работает от Калининграда до Чукотки и продолжает набирать обороты.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.