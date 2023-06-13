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Общество13 июня 2023 11:46

В Суздале завершились соревнования профмастерства среди работников блока реализации услуг «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Состязания состояли из нескольких этапов
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО "Россети Центр".

Фото: ПАО "Россети Центр".

В течение 4-х дней более 100 участников Межфилиального финала соревнований "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" из 20-ти регионов России боролись за звание лучших по учёту электроэнергии и оптимизации потерь.

Состязания состояли из нескольких этапов, на которых команды показывали свои знания в области охраны труда, выявляли факты неучтенного потребления электричества с помощью виртуального тренажера, на специальных стендах оценивали пригодность к работе и осуществляли замену счетчиков, производили монтаж шкафа устройства сбора и передачи данных.

Отдельным этапом профессиональных соревнований стала работа в реальных условиях – в населённых пунктах, которые обслуживает Суздальский РЭС. Участникам необходимо было установить факты незаконного энергопотребления.

В результате упорной борьбы первое место завоевал филиал «Владимирэнерго», вторыми стали – «Белгородэнерго», на третьем месте – энергетики «Смоленскэнерго».

«Команды продемонстрировали высокий профессиональный уровень, обменялись необходимым опытом, наработками в сфере снижения потерь электроэнергии. Поздравляю победителей! Уверен, что на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства работников блока реализации услуг филиалов ПАО «Россети», проведение которых запланировано в сентябре, команды наших энергокомпаний покажут достойные результаты», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Фото: ПАО "Россети Центр".

Фото: ПАО "Россети Центр".

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