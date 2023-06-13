Молодежь Смоленскэнерго сохраняет историю филиала для будущих поколений

Фото: предоставлено «Смоленскэнерго».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» подведены итоги корпоративного конкурса «Мой РЭС в лицах и рассказах» среди районов электрических сетей и служб филиала в честь 60-летнего юбилея филиала.

Конкурс инициирован Советом молодежи филиала и проведен с целью сохранения истории организации, популяризации профессии энергетика, увековечивания памяти энергетиков, внесших большой вклад в развитие отрасли в регионе, знакомства персонала с историей создания и развития своего района электрических сетей.

К конкурсу принимались личные и коллективные работы районов электрических сетей и служб филиала в виде рассказов, видеопрезентаций и фотографий, рассказывающих историю подразделений филиала.

В работах энергетики рассказывали о том, что было с электрификацией района до основания РЭС, показывали фотографии бывших руководителей, факты про первые электростанции на территории района, про улицы и здания, где впервые появилось электричество. Отмечены самые значимые достижения РЭС за весь период его работы, выдающиеся люди, их воспоминания.

Среди творческих работ лучшей стала видеопрезентация инженера 1 категории производственно-технологической группы Сафоновского РЭС Елены Солдатенковой. Также отмечены видеоролик электромонтера по эксплуатации электросчетчиков отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь Сафоновского РЭС Полины Магидовой и презентации инженеров отделов маркетинга и взаимодействия с клиентами Ольги Монаховой (Вяземский РЭС) и Александры Василашко (Смоленского городского РЭС), которые рассказали о своих подразделениях.

«Проделана огромная, но очень нужная работа по сбору информации, систематизации фотографий, воспоминаний, данных. Благодаря этому история РЭС будет сохранена, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин. – Богатая история смоленской энергетики накапливала десятилетиями традиции и усовершенствовала методы и способы работы, повышая надежность электроснабжения потребителей региона».