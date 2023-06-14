Энергетики «Смоленскэнерго» провели для детей сотрудников квест «Подружись с электричеством»

Фото: "Россети Центр" - "Смоленскэнерго".

В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» провели для детей коллег игровое мероприятие по электробезопасности. Развлекательная программа прошла в рамках проекта филиала «Безопасное лето со «Смоленскэнерго».

С помощью «распределительной каски» дети поделились на бригады (команды), выбрали мастера (капитана) и отправились по маршруту. В ходе игры ребята отвечали на вопросы, выполняли задания, получали подарки и положительные эмоции.

Участников ждало путешествие по станциям, на которых они подготовили сотрудника энергокомпании к безопасной работе, повторили значение знаков безопасности, правила поведения вблизи энергообъектов, научились оказывать первую помощь пострадавшему от удара электрическим током, повторили правила обращения с бытовыми электроприборами и бережного обращения с энергоресурсами. Кроме того, дети сотрудников не только увидели здание, в котором работают их родители, но и побывали там, где «бьется» сердце энергосистемы – в Центре управления сетям. Здесь им рассказали о работе диспетчеров и показали огромную современную видеостену диспетчерского щита.

«Наша молодежь попыталась донести в игровой форме важную информацию, которая поможет избежать неприятных жизненных ситуаций. Мы уделяем большое внимание безопасности сторонних лиц вблизи наших объектов, постоянно проводим целый комплекс мероприятий, направленный на профилактику электробезопасности: беседы, тематические квесты, лекции, конкурсы, размещаем информацию в различных СМИ, раздаем тематические листовки», – прокомментировал заместитель генерального директора– директор филиала «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.