Василий Анохин и Игорь Маковский на ПМЭФ обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Смоленской области

Фото: ПАО «Россети Центр».

Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на площадке ПМЭФ-2023 провели рабочую встречу по вопросам перспективного развития электросетевого комплекса региона и обеспечения необходимыми энергомощностями новых промышленных производств.

Отдельное внимание стороны уделили обсуждению взаимодействия в интересах предпринимательства региона, мероприятий по снижению потерь электроэнергии и развития дополнительных услуг и сервисов.