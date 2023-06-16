«Смоленскэнерго» выполняет работы по техприсоединению объектов питьевого водоснабжения

Фото: ПАО "Россети Центр" -" Смоленскэнерго".

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в рамках работ по технологическому присоединению в январе – мае 2023 года предоставили объектам водоснабжения около 470 кВт мощности. В перечень подключенных в этом году объектов входят в том числе строящиеся по государственной программе «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области» в рамках федерального проекта «Чистая вода».

В марте энергетики филиала подключили к сетям электрооборудование и электроосвещение артезианских скважин г. Духовщины и станции обезжелезования г. Сычевка. В апреле-мае завершены работы по обеспечению электричеством станций водоочистки и обезжелезивания в д. Богородицкое Смоленского района и в д. Каменка Кардымовского района, реконструируемой системы централизованного водоснабжения в п. Вадино Сафоновского района, станции водоочистки для хозяйственно питьевых целей и системы центрального водоснабжения г. Духовщина.

Для подключения данных объектов специалистами сетевой организации были построены участки кабельных и воздушных линий, выполнена реконструкция трансформаторных подстанций и воздушных линий 0,4 кВ.

«Работы по электрификации станций водоочистки и скважин, снабжающих население региона чистой питьевой водой, филиал проводит постоянно. Такие объекты оперативно обеспечиваются надежным электроснабжением, поскольку от этого зависит качество питьевой воды и, соответственно, уровень жизни населения», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.